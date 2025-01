Honnan tudhatom, hogy gond van a vérnyomásommal?

Erősen felhős vagy borult idő lesz, majd napközben északnyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, estére nagy területen kiderül az ég. Északnyugati irányból egyre nagyobb területen szűnik a vegyes csapadék, délután már csak az északkeleti tájakon, ott is kevés helyen lehet havas eső, havazás. Az északnyugati szelet sok helyen erős, helyenként viharos lökések kísérik, estére veszít erejéből a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 2 és 6 fok között alakul, de északkeleten, a keleti határ közelében reggel állhat be a maximum, ott 7, 8 fok is lehet. Kezdetben melegfronti hatás várható, éjszaka aztán megérkezik a hidegfront.