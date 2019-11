Mit jelez az orrdugulás?

Az orrfolyással, orrdugulással járó panaszok enyhítésére számtalan, recept nélkül kapható készítmény van forgalomban. Kevesen tartják be azonban a tájékoztatókban szereplő leírást, pedig nem megfelelő használat mellett az orrcseppek súlyosan károsíthatják az orrnyálkahártyát. A készítmények nem megfelelő használata különösen veszélyes lehet, ha megfelelő kivizsgálás hiányában más, a háttérben meghúzódó elváltozás tüneteit fedik el velük a betegek - figyelmeztetett dr. Augusztinovicz Monika fül-orr-gégész, a Fül-orr-gége Központ orvosa.

Az orrdugulást nem csak a nátha okozhatja. Figyelni kell az orrpolipokra

Tartós orrdugulást okozhat például allergia is, téli időszakban akár a háziporatka-allergia figyelmeztető tünete is lehet, de az orr szellőzése akadályozottá válhat az orrkagylók megvastagodása, vagy orrpolip esetén is. Az orrpolipok az orrnyálkahártya jóindulatú, gyakran könnycseppre, szőlőszemre, vagy polipra hasonlító túlburjánzásai. Előfordulhatnak az orrüregben és az orrmelléküregekben is. Kialakulásuk háttere nem teljesen tisztázott, de feltételezhetően allergiás folyamatok, bakteriális vagy gombás fertőzés, az orrüregeket érintő folyamatos gyulladás is szerepet játszhat a megjelenésükben. Az orrpolip ráadásul gyakran mutat családi halmozódást is.

A polipok elzárják a levegő áramlását, akadályozzák a melléküregek szellőzését, s ekkor jelentkeznek a betegek számára is érzékelhető tünetek. Azt az állapotot, amikor az orrüregben megjelennek a polipok, orrpolipózisnak nevezzük. A betegségre gyakran az ismétlődő fertőzések hívják fel a figyelmet. A növekvő polipok ugyanis könnyen elzárhatják az orrmelléküregek nyílásait, így a termelődő nyák azokból nem tud kiürülni, előbb-utóbb elfertőződik, s krónikus arcüreggyulladás jelentkezik. Előfordul, hogy az érintettek ezt megelőzően nem is veszik észre, hogy orrpolipjuk van, annak ellenére, hogy az orrnyálkahártya-duzzanatuk, gátolt orrlégzésük már régóta fennáll. Ám ha valaki orrfolyás, gátolt orrlégzés, fejfájás, horkolás vagy orrhangú beszéd miatt fül-orr-gégész szakorvoshoz fordul, a diagnózis könnyen felállítható az orrüreg vizsgálata alapján.

Polip diagnózis esetén nagyon fontos az alapos kivizsgálás. Endoszkópos orrvizsgálat mellett képalkotó eljárással (CT, MRI) pontosan meghatározható a nyálkahártya elváltozásának nagysága, elhelyezkedése. Orrspray-ben vagy szájon át adott kortikoszteroidokkal a polipok mérete csökkenthető, esetleg a kinövések meg is szüntethetők. Szükség lehet antibiotikus kezelésre, tartós sós vizes orröblítésre is. Ha műtétre kerül sor, az elváltozások helyi érzéstelenítésben vagy altatásban végezhető endoszkópos beavatkozással távolíthatók el. Fontos tudni, hogy amennyiben a kiváltó okot nem sikerül megszüntetni, a polipok a műtétet követően igen sokszor ismét kialakulnak. Ez újabb és újabb műtétet tehet szükségessé. A kiújulás megakadályozásában helyi szteroidkezelés vagy egyéb kiegészítő terápia segíthet.

Forrás: Fül-orr-gége Központ