Így segít az okostelefon asztma vagy COPD esetén

A The Medical Futurist naprakész információkat közöl olyan technológiai újításokról, amelyek az egészségügyben dolgozók és a betegek életét, a betegségek kezelését jobbá tehetik. Korábbi cikkükben a krónikus légúti betegségek terápiáját támogató eszközökről adtak hírt. Néhány sci-fibe illő megoldás, mint a ruházatba helyezett, környezetszennyezést mérő érzékelő és a mellkas bőrére ragasztható, asztmás rohamot jelző tapasz mellett olyan már ismert, de jelentős újításokon átesett és elérhető termékeket is bemutattak, mint a mesterséges intelligenciát használó okosinhalátor vagy az otthoni légzésfunkciós eszköz - mondja dr. Potecz Györgyi tüdőgyógyász, a Tüdőközpont főorvosa.

Ezért fontos a tüdő állapotának rendszeres mérése

Azasztmaváltozó állapot, teljes tünetmentesség mellett is felléphet akut rosszabbodás, ami lehet átmeneti, de tartós panaszok is kialakulhatnak. A gyógyszereket a rendelőben mért légzésfunkciós értékek, a vizit kapcsán tapasztalható fizikális eltérések, és a beteg tüneti önértékelése alapján állítják be, ám az asztma tünetei bizonyos triggerek - a tüneteket fokozó tényezők - hatására rosszabbodhatnak. Hatékonyabb kezelést lehet összeállítani, ha ezek a mérések a valós életvitel mellett rendszeresen történnek, ha a beteg a légutak hiperreaktivitását vagy gyulladását otthoni légzésfunkciós eszköz segítségével folyamatosan nyomon követi, a mért értéket rögzíti.

Képzelje el, hogy a munkahelyén egy fontos megbeszélés várja, egy előadás, amire már hetek óta készül, ám reggel erős zihálásra, nehézlégzésre ébred. Azt gondolja, ez csak a stressz, természetes, ha izgul, az asztmás tünetei is erősödnek. Azt reméli, hogy készülődés közben eltereli a gondolatait és a légzése is rendeződik. Ám a panaszok nem múlnak, mire útnak indulna, sőt egyre gyakrabban köhög is. Mit tegyen? Mondja le a megbeszélést? Nem tudja, hogy a stressz miatt vagy az asztmája romlott, de szeretne mielőbb megszüntetni ezt az érzést. Jó lenne, ha pontosan tudná, hogy mit kell tenni, vagy esetleg meg is tudná előzni az ilyen rosszullétet?

Az asztma változó állapot, teljes tünetmentesség mellett is felléphet akut rosszabbodás. Fotó: Getty Images

Biztonságérzetet ad az otthoni légzésfunkciós eszköz

Az ilyen és hasonló helyzetek kezelésében és megelőzésében nyújt segítséget az otthoni légzésfunkciós eszköz és a hozzá kapcsolódó, okostelefonra letölthető applikáció. Egy, a belélegző készülékhez hasonló nagyságú eszköz segítségével pontosan mérni tudjuk a rendelői légzésfunkciós vizsgálatról ismert értékeket. A mért adatok a telefonra letölthető alkalmazásban jelennek meg, amely tárolja is az értékeket.

A példaként említett helyzetben üljünk le egy székre, Bluetooth segítségével kapcsoljuk össze az otthoni légzésfunkciós készülékünket a telefonnal. A begyakorolt módon fújjunk levegőt a készülékbe, a mért értékek kiértékeléssel együtt megjelennek a kijelzőn. Ezeket leolvasva pontosan tudni fogjuk, hogy a kezelőorvossal egyeztetett akcióterv szerint melyik gyógyszerből, milyen mennyiséget kell használnunk ahhoz, hogy a tüneteink javuljanak.

Rendszeres használat, jobb életminőség

Ha nemcsak az orvosi kontroll során a rendelőben, hanem az otthonunkban is rendszeresen végzünk légzésfunkciós méréseket, akkor jó eséllyel meg tudjuk előzni az asztma vagy a COPD (krónikus obstruktív tüdőbetegség) súlyosbodásának váratlan következményeit.

Az otthoni légzésfunkciós eszköz már korai stádiumban észleli, ha romlanak az értékek. Ilyenkor sok esetben a betegeknél még nem jelentkeznek a tünetek. Ha viszont a mérések alapján látjuk, hogy például a pollenkoncentráció, a magasabb légszennyezettség akár az említett stresszhelyzet negatívan befolyásolja a betegségünket, akkor idejében beavatkozva, a gyógykezelést az előírtak szerint módosítva vagy szükség szerint távkonzultációban a kezelőorvossal egyeztetve, meg tudjuk előzni a súlyosabb tünetek jelentkezését.