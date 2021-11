A tüdőgyulladás tünetei így enyhíthetők

Tüdőgyulladást valamilyen baktérium, vírus vagy gomba okoztafertőzésvált ki. Érintheti csak az egyik, de akár mindkét tüdőlebenyt is. Tüdőgyulladás esetén a tüdő megtelik gennyel és/vagy folyadékkal, ez pedig jelentősen megnehezíti a légzést. A betegség gyakori szövődménye az influenzafertőzésnek és a COVID-19-nek is, legsúlyosabb formája akár életveszélyes is lehet. Jellemző tünetei közé tartozik a hurutos köhögés, a légszomj, a légzés vagy köhögés közben jelentkező mellkasi fájdalom, alázés a hidegrázás.

Kiemelendő, hogy atüdőgyulladásnem kezelhető kizárólag otthoni praktikákkal. A kínzó tünetek enyhítésében azonban nagy hasznunkra lehetnek az alábbi tippek, amelyeket a Healthline gyűjtött össze.

Nagyon fontos, hogy komolyan vegyük a tüdőgyulladást.

Mit vessünk be köhögés és légszomj ellen?

A köhögés már a tüdőgyulladás első néhány napjában megjelenik, szervezetünk ugyanis így próbálja mielőbb eltávolítani a folyadékot és a váladékot a tüdőből és a légutakból, ezzel együtt pedig felgyorsítani a gyógyulást. A köhögés tehát tulajdonképpen a barátunk, ezért teljesen elmulasztani vétek lenne. Valamennyire csillapítani azonban időnként nem árt, például azért, hogy nyugodtan tudjunk aludni, a pihenés ugyanis szintén kulcsfontosságú a gyógyulásunk szempontjából.

A köhögést enyhíthetjük például sós vizes gargalizálással vagy forró borsmentatea fogyasztásával. Ezek segítenek eltávolítani a torokban összegyűlt váladékot és enyhítik az irritációt. Meglepő lehet, de a kávé is segítheti a gyógyulásunkat, pontosabban a légszomj enyhítését, a koffein hatására ugyanis tágulhatnak a légutak.

Baktériumok és vírusok egyaránt okozhatnak tüdőgyulladást, és bár a két típus tüneteiben nem sok jelentős eltérést figyelhetünk meg, kezelésük nagyon különböző módon történhet. Miért különösen veszélyes a koronavírus okozta tüdőgyulladás? Járványügyi szakemberrel beszélgettünk.

Mellkasi fájdalom és láz esetén

A tüdőgyulladás jellemző tünetei közé tartozik a mellkasifájdalomis, amely akár négy hétig is érezhető. A panasz enyhítésében nagy segítség lehet a kurkumatea, amelyet javasolt egy csipet borssal, illetve mézzel és citrommal fogyasztani. Gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatása miatt a gyömbértea is jó szolgálatot tehet.

Ha a tüdőgyulladás miatt be is lázasodunk, bevethetünk vény nélkül kapható láz- és fájdalomcsillapítókat, de a görögszéna- és a bodzatea izzasztó hatását is kihasználhatjuk. Nagyon fontos továbbá, hogy ügyeljünk a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, nehogy kiszáradjunk. Jó megoldás ilyenkor a forró levesek fogyasztása is.

Vegyük komolyan az állapotromlást!

Tüdőgyulladás esetén nagyon fontos, hogy megakadályozzuk az állapotromlást és a betegség életveszélyessé válását. Amennyiben a kezelés és a fenti tippek ellenére is úgy érezzük, hogy tüneteink nem enyhülnek, vagy akár még súlyosbodnak is, akkor mindenképpen értesítsük orvosunkat. Emellett az alábbi tünetek jelentkezése esetén haladéktalanul orvosi segítségre van szükségünk:

az ajkak vagy az ujjbegyek elkékülése,

erős mellkasi fájdalom,

tartósan magas láz,

egyre súlyosbodó, hurutos, esetleg véres köhögés.

Rendkívüli figyelmet igényelnek továbbá azok a tüdőgyulladással küzdő betegek, akik 2 éven aluliak, 65 éven felüliek, immungyengeséggel járó betegségben szenvednek, vagy az immunrendszert gyengítő kezelésben - például kemoterápiában - részesülnek.