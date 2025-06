„Százezreket érint, mégis ciki, amit szégyellnek” – megoldások inkontinenciára

„Két szülés és két gátmetszés után – mit szépítsük – inkontinens lettem. No nem teljesen, de vannak helyzetek, amik okoznak kellemetlenséget. Köhögni, tüsszenteni nem tudok következmények nélkül; már nem futok a busz után, inkább megvárom a következőt; a gyerekeim pedig hiába hívnak be a trambulinba, kintről nézem őket.”

„Néhány ével ezelőtt prosztatarákkal műtöttek, és bár a beavatkozás sikeres volt, azóta nem tudom visszatartani a vizeletem. Az orvosom arra bíztatott, hogy tornáztassam az ott lévő izmaimat, pedig addig még arról se hallottam, hogy nekünk férfiaknak is vannak ilyen izmaink.”

„A menopauza sajnos engem is utolért, így az inkontinenciával is meg kell küzdenem. A gyógytorna segít, de azért a betétre még szükségem van, biztonságot ad. Még szerencse, hogy interneten is tudok rendelni, mert a patikában kellemetlen kérnem…”

Sokféle élethelyzet okozhat inkontinenciát, az érintettekben azonban egy dolog közös: ha nem kérnek segítséget, a helyzetük nem fog változni.

A szégyenérzet a legtöbb érintett esetében megnehezíti a segítségkérést. Fotó: Getty Images

Ötből négyen titkolják

Egymillió nő él a menopauza időszakában, és nagyjából 50 százalékukat érinti az inkontinencia, nem is beszélve azokról, akik más életkorban küzdenek ezzel a problémával. Tehát minimum több százezer érintett van Magyarországon. Ez mégis ciki, amit sokan még mindig szégyellnek szóba hozni az orvosnál. Emiatt pedig sajnos az érintettek alig ötöde kér és kap szakértői segítséget

– hangzott el a Kontinencia Nemzetközi Hete budapesti panelbeszélgetésén, amelynek célja az volt, hogy oldja a vizelettartási probléma körüli tabukat, és ráirányítsa a társadalom figyelmét a megoldási lehetőségekre. Az eseményen részt vevő szakemberek kiemelték: a vizelettartási zavar messze nem csak nőket érinthet. Magyarországon a nők 14 százaléka szenved a tünetektől, de férfiaknál is előfordul, az ő esetükben 4 százalékos az érintettség. Ráadásul a jelenséget helytelenül az idős korral hozzák összefüggésbe, pedig bármikor jelentkezhet.

Kockázati tényezők

Menopauza – az ösztrogén hormon szintjének a csökkenése hatással van a húgyutak és a gátizomzat állapotára. Várandósság, a hólyagra nehezedő súly – a terhesség alatti komplex mozgásterápiával megelőzhető, hogy szülés után vizeletcsepegés jelentkezzen. Szülés – leginkább az elhúzódó vagy gyenge fájásokkal járó szülés. Gátmetszés során fellépő izomsérülés. Húgyúti fertőzés, felfázás, gyulladás. Mozgáshiány, túlsúly. Túledzés – aktív sportolóknál gyakrabban fordul elő, esetükben a hasűri nyomás okozhat vizelettartási nehézséget. Jó vagy rosszindulatú daganatok – prosztata-, hólyag-, vagy méhnyakrák. Nőgyógyászati beavatkozás során vétett hiba. Idegrendszeri károsodás – neuropátia. Diabétesz – különösen a kezeletlen vagy rosszul kezelt cukorbetegség. Endometriózis. Szorongás, krónikus stressz. Túlzott alkoholfogyasztás. Bizonyos gyógyszerek (nyugtatók, altatók) szedése.

Van megoldás

„Természetesen ha valaki tele hólyaggal indul a súlyemelő világbajnokságon, akkor előfordulhat, de ez egy extrém példa” – magyarázta az eseményen Dr. Babai László, a Magyar Életmódorvostani Társaság elnöke. A háziorvosként praktizáló szakember szerint a vizeletcsepegésnek nincs egészséges mértéke, tehát ha egyszer is előfordul, segítséget kell kérni a háziorvostól, urológustól vagy nőgyógyásztól! Ha pedig a szülés, a gátmetszés okozza a vizeletcsepegést, arra a témában jártas gyógytornász fog megoldást találni. "Nem kell 20-30 évesen, a szüléssel elkezdeni az öregedést!”

Tévhit tehát, hogy az inkontinenciára mindig a gyógyszeres kezelés jelenti a legjobb megoldást. Tény, hogy a húgyhólyag túlműködését, illetve a vizelettartási problémákat gyógyszerrel is lehet kezelni, ugyanakkor a legtöbb érintettnek nincs szüksége gyógyszerekre. Sokszor elég az életmódon változtatni – rendben tartani a diabéteszt, pár kilót fogyni vagy kevesebb alkoholt, nyugtatót fogyasztani. Emellett évről évre újabb kezelési módok, megoldások válnak elérhetővé. Speciális gyógytorna, komplex mozgásterápia, gátizom- és medencefenék-torna, elektromos izomstimuláló kezelések, kismedencei fizioterápia, változókorban helyi ösztrogénkezelés (krém), hormonterápia, végső soron pedig a műtét is szóba jöhet.

Természetesen vannak nagy méretű inkontinencia betétek, de erre nem minden érintettnek van szüksége. Vannak igazán diszkrét, vékony, szinte láthatatlan megoldások is. Fotó: Getty Images

Ha hosszabb távon fennáll a probléma, akkor sem kell bezárkózni! Az is tévhit ugyanis, hogy az inkontinencia betétek feltétlenül óriásiak és emiatt nem lehet ezeket szűk ruhában viselni. Sokféle létezik, van, amelyik egészen testhezálló. A menstruációs és tisztasági betéteket nem erre a célra tervezték, azokkal ne próbálkozz!

Vezess tünetnaplót! Így könnyebb válaszokat adni az orvosnak a pontos panaszokról. Jó ötlet még, ha részt veszel a "Csepptérkép" elkészítésében. Idén első alkalommal készül ugyanis online problématérkép a Magyar Kontinencia és Urogynekológiai Társaság szakmai támogatásával, amiben arra keresik a választ, hogy mi jelenti a legnagyobb problémát az inkontinenciában érintetteknek Magyarországon. Az eredmények tükrében várhatóan a megoldásokat is célzottabban lehet majd eljuttatni az érintettekhez.