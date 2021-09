Koronavírus: novemberben tetőzhet a negyedik hullám

Izraeli kutatók szerint afertőzéslezajlását követően kialakuló védettség erősebb lehet az új koronavírussal szemben, mint a vakcinák által szerzett immunitás.

Izraelben, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban is új erőre kapott a járvány júniusban, sokan a beoltottak közül is megfertőződtek. Ezt akkor a delta variáns terjedésével magyaráztak a szakemberek, mostanra azonban egyre inkább úgy tűnik, hogy a vakcinák nyújtotta védettség szintje csökken le drasztikusan nagyjából öt hónap elteltével - mondta el Vattay Gábor a Népszavának. Hozzátette, feltűnő volt, hogy pont három olyan országban romlott számottevően a járványhelyzet, ahol kizárólag nyugati oltóanyagokat használnak. Később aztán, ahogy egyre több adat állt a statisztikusok rendelkezésére, kirajzolódott, hogy talán nem is a vírus mutációja okozza a problémát.

Az emlékeztető oltásoknak fontos szerep juthat a negyedik járványhullám elleni küzdelemben.

A három ország élen járt ugyanis az oltások beadása terén, Izrael lakosságának zömét például már márciusra sikerült immunizálnia a hatóságoknak. A legújabb kutatásokból pedig úgy tűnik, hogy a Pfizer és a BioNTech közös oltóanyaga körülbelül négy hónapig véd megbízhatóan a fertőzéstől és annak terjesztésétől, a hatodik hónapra azonban ez a védelem jelentősen gyengül. "...az emberiimmunrendszerilyen gyorsan felejt el egy koronavírus fertőzést, hasonlóan ahhoz, ahogy a közönséges megfázás koronavírusát is évente többször meg tudjuk kapni" - olvasható a cikkben.

Izraelben az oltási zöld kártyák immár hat havonta elavulnak, a hivatalos ajánlás szerint pedig a korábbi oltási sorozatot követő ötödik hónapban mindenkinek újra kell oltatnia magát egy emlékeztető vakcinával. Ennek lehetőségét az izraeli állam biztosítja is minden 12 évnél idősebb állampolgára számára, mi több, az érintettek fele már meg is kapta a harmadik oltását. Mostanra látható is a közel-keleti országban az aktuális járványhullám lecsengése. Vattay elmondta, itthon a lakosság legnagyobb részét április és június között oltották be, amiből arra következtet, hogy október-november környékén gyorsulhat fel a negyedik hullám a gyengülő védettség következtében.

Hans Kluge, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai igazgatója szerint egyáltalán nem luxus a harmadik vakcina beadása.