Rusvai: ősz végén tetőzhet a negyedik hullám

Életmentő tüdőátültetést végeztek egy koronavírus-fertőzés miatt súlyosan roncsolódott tüdejű magyar betegen. Részletek itt.

"Az adatok emelkedése már elkezdődik az augusztus 20-ai ünnepség után, aztán erre még rásegít az iskolakezdés, utána az eukarisztikus világkongresszus, majd a vadászati világkiállítás. Igazán jelentős emelkedés októberben várható, amikor ezek együttes hatása már érződik" - fogalmazott a szakember az RTL Híradónak nyilatkozva. Hozzátette, becslése szerint november végén, december elején tetőzhet a fertőzéshullám.

Rusvai Miklós virológus szerint sokak számára ajánlott felvenni az emlékeztető oltást koronavírus ellen.

Az interjúban kitért arra is, hogy - bár kisebb mértékben, de - a beoltott emberek is részt vehetnek az új koronavírus terjesztésében, hiszen ők is hordozhatják a kórokozót. A vakcináció révén azonban védettek a súlyos megbetegedéssel, illetve a COVID-19 okozta halálozással szemben. Éppen ezért Rusvai Miklós szerint az idén őszi járványhullámban élesebben elválik majd egymástól az új fertőzöttek és a kórházi kezelésre szoruló betegek száma. Magyarán az egészségügyre ezúttal kisebb teher nehezedhet majd, mint ahogy történt az az idén tavaszi és tavaly őszi járványhullám során.

A virológus a harmadik oltásról szólva kifejtette, mindenkinek ajánlja az emlékeztető vakcinát, aki végeztetett tesztet, és annak eredménye alapján nem alakult ki nála megfelelő antitestes immunitás, vagy aki már korán, január-február táján megkapta a védőoltását. Ezen felül javasolt mRNS- vagy vektorvakcinát kérnie azoknak, akiket előzőleg a Sinopharm oltóanyagával oltottak be, mert a szakember elmondása szerint a kínai vakcina nem vált ki megfelelő sejtes immunitást.

