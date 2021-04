Koronavírus: meddig védenek az mRNS-vakcinák?

A napokban az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) arra hívta fel a figyelmet, hogy kutatásuk szerint a Pfizer-BioNTech és a Moderna vakcinái az első oltás után az új koronavírus-fertőzések 80 százalékának, míg a második oltás után akár a 90 százalékának megelőzésében is hatékonyan segíthetnek - számolt be róla a Healthline. A Pfizer-BioNTech pedig azt is hangsúlyozta, hogy ez a védelem legalább félévig tarthat. És ezt az időszakot követően sem azonnal szűnik meg az immunitás, hanem a kutatók számításai szerint továbbra is erős maradhat.

Moderna koronavírus elleni vakcina a Magyar Honvédség oltóbuszában a Komárom-Esztergom megyei Kecskéden. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A kutatók 12 000 korábban beoltott alanyt vontak be tudományos munkájukba, és arra jutottak, hogy a vakcina hatékonysága szinte semmit sem változott a tanulmány készítésének időszakában - szerintük ez is arra utal, hogy az oltás által nyújtott védelem tartós lesz. De hogy mennyire - vajon évekig tartó védettséget adhat-e egy ilyen vakcina, vagy az influenzához hasonlóan évente kell-e majd ismételni -, annak meghatározására a tudósok szerint további kutatásokra lesz szükség a jövőben. A Healthline által idézett szakértő szerint az lehet a valószínű, hogy nem azért lesz majd szükség újabb oltásokra, mert a vakcina hatása elhalványul, hanem inkább azért, mert újabb variánsok tűnhetnek fel.

Oltás után is kell a maszk!

A szakemberek továbbra is azt kérik, hogy aki mindkét oltást megkapta, az se dobja el a maszkját. Egyrészt, mert a vakcinák felvétele után nem alakul ki azonnal a védettség, másrészt pedig, mert egy vakcinált ember tünetmentesen terjesztheti a koronavírust környezetében, megfertőzve másokat.

