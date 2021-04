Koronavírus: főként ezekben a korosztályokban terjed

A 12. héten azonosított koronavírus-fertőzöttek átlagéletkora 45,7 év. A betegek 23 százaléka a 40 és 49 év közötti korosztályba tartozik, míg 17,3 százalékuk az 50 és 59 közöttiek, 15,4 százalékuk pedig a 30 és 39 közöttiek közül került ki - ismertette Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője.

A területi eloszlásról

Az elmúlt héten megfertőződött személyek 17,2 százaléka budapesti, míg 15 százaléka Pest megyei. A legkevesebb új típusú koronavírussal megfertőződött személyt pedig Zala megyében azonosították: a 12. hét összes betegének mindössze 1,57 százaléka él itt. Vannak azonban olyan megyék is ahol látványosan, csaknem másfélszeresére nőtt az új esetek száma egy hét alatt. Heves megyében 45, Vas megyében 43, Jász-Nagykun-Szolnok megyében pedig 37 százalékos emelkedést mértek a 11. héthez képest - emelte ki Galgóczi Ágnes.

Fokozott ellenőrzés lesz húsvétkor

A tájékoztatón elhangzott az is, hogy az elmúlt nap során 721 személy ellen intézkedtek a rendőrök a koronavírus-járvány megfékezését célzó maszkviselési szabályok megszegése miatt. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese beszélt. Kiemelte azt is, hogy afertőzésterjedésének megakadályozásában az egyéni felelősség jelentősége megkérdőjelezhetetlen. Ezért a húsvéti időszakban is fontos a szabályok betartása, ezt pedig kiemelten ellenőrizni fogják a hatóságok. Az ünnepek alatt is szankciókra számíthat az, aki megszegi a járványügyi előírásokat - hívta fel a figyelmet.

