COVID-vakcina és majomhimlő: van összefüggés?

Már korábban is akadtak olyanok, akik váltig állították, hogy a majomhimlő nevezetű betegséget valójában a COVID-19 elleni vakcinák okozzák. Újabban viszont pontosították ezt az állítást a konteóhívők: most már „csak” azt terjesztik, hogy a Pfizer és a BioNTech közösen kifejlesztett koronavírus-oltóanyaga idézi elő a majomhimlőt. De vajon tényleg van ennek valóságalapja?

Futótűzszerűen terjed egy téves állítás a majomhimlőről. Fotó: Getty Images

Ne higgyünk el mindent csak azért, mert sokan megosztják!

A fenti állítások természetesen csak kitalációk, hiszen egyértelműen bizonyítható, hogy – az álhírekkel és a hamisított térképekkel ellentétben – nem csak azonban az országokban terjed a majomhimlő, ahogy Pfizer-vakcinával (is) oltották az embereket a koronavírus ellen – szögezte le az AFP cikke, amely utánanézett a manapság felkapott teória valóságtartalmának.

A tényellenőrző írás szerint semmiféle bizonyíték nincs az évtizedek óta létező majomhimlő és a COVID-oltás közötti összefüggésre. Sőt, a valóság az, hogy a legtöbb Pfizerrel is oltó országban még nem is jegyeztek fel egyetlen majomhimlős esetet sem. Közben viszont Indiában, Venezuelában és Oroszországban is felütötte már a fejét a majomhimlő, pedig az itteni lakosokat egyáltalán nem oltották még a Pfizer oltóanyagával.

A majomhimlővel kapcsolatban sokakban felmerülhet a kérdés, hogy a ruháink is fertőzhetnek-e, és ha igen, milyen óvintézkedések segíthetnek a rizikó csökkentésében. Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat!

A szakérők arra is felhívták a figyelmet, hogy a majomhimlő létezéséről már évtizedekkel a Pfizer-oltás kifejlesztése előtt is tudtak. Tehát nem egy újonnan megjelent betegségről van szó – emiatt pedig nincs is értelme az oltásokra fogni a kialakulását.



