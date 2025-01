Covid-19: erre számíthatunk 2025-ben

Öt évvel ezelőtt, 2020 lejelején jelent meg Európában a Covid-19 megbetegedés, és rövid idő alatt felforgatta a mindennapjainkat. A járvány azóta visszaszorult, és bár jelentek meg a vírusnak újabb variánsai, ezek többnyire már enyhébb megbetegedéseket okoztak. Mire számíthatunk 2025-ben? Kialakulhat újabb világjárvány, vagy az eddig tapasztalt módon "szelídül" tovább a koronavírus? A Newsweek szakembereket kérdezett.

Covid-19: mit hoz a 2025-ös év?

A lapnak nyilatkozó három epidemiológus szerint 2025 a Covid-19 kockázatát tekintve nagyjából ugyanúgy fog kinézni, mint amilyen a tavalyi év is volt. Dr. Jonathan Ball molekuláris virológus professzor, a Liverpooli Trópusi Orvostudományi Iskola munkatársa így nyilatkozott: "Úgy gondolom, hogy a jövő év a tavalyihoz hasonlóan fog lezajlani: új változatok jelennek meg, a járványok kialakulását pedig elsősorban a lakosság immunitása határozza majd meg."

Lassan öt éve jelentek meg, majd okoztak világméretű pandémiát az új koronavírus-variánsok. Fotó: Getty Images

Dr. Robert H. Hopkins Jr., a National Foundation for Infectious Diseases orvos igazgatója pedig a következőkkel egészítette ki a szavait: Mint a vakcinák hozzáférhetősége, mint pedig a lakosság egészségtudatossága és oltási hajlandósága nőtt az elmúlt évek során. Mindez bizakodásra ad szerinte okt, persze egyelőre nem tudni még, hogy a következő hónapokban milyen újabb variánsok jelenhetnek meg és kezdhetnek gyorsan terjedni. "Hacsak ez utóbbiban nem következik be jelentős változás, valószínű az idei év nagyon hasonlóan alakul majd járványügyi szempontból, mint a 2024-es" - tette hozzá a szakember.

Hasonló véleményen van Dr. Christophe Fraser professzor is. Az Oxfordi Egyetem epidemiológusa eképpen vélekedik a 2025-ös vírushelyzetről: "Mivel a vírus továbbra is nagy mennyiségben kering a lakosságban, számítanunk kell egy-két új változat megjelenésére, amelyek valószínűleg továbbra is az Omicron leszármazottai lesznek. A vakcina és a fertőzések után kialakuló immunitás ugyanakkor megvédi a legtöbb embert a kórokozó legrosszabb hatásaitól".

Egy veszélyesebb variáns még komoly változást hozhat

Azt persze nem lehet kizárni, hogy olyan változások történnek, amelyek alapvetően befolyásolnák a Covid-19 közegészségügyi fenyegetettségi szintjét. "Az egyetlen dolog, ami jelentős hatással lenne, egy új variáns megjelenése lenne, amely genetikailag annyira különbözik a korábbi változatoktól, hogy a korábbi fertőzések vagy védőoltások miatt kialakult immunitás jelentősen aláásná" - mondta Dr. Jonathan Ball.

Dr. Hopkins ugyanakkor azt is hozzátette: a koronavírus variánsai feletti kontrollt könnyen elveszíthetjük abban az esetben, ha tovább erősödik a lakosság körében a vakcinákkal és a közegészségüggyel szemben kialakulóban lévő bizalmatlanság. A járványok elleni küzdelmet szerinte nem könnyíti meg az interneten terjedő álhírek sem, amelyek miatt sok ember elutasítóbb lett az oltásokkal és a hagyományos kezelésekkel szemben.