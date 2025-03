Hosszú Covid: megtalálták a szaglásvesztés ellenszerét

A Covid-19-cel diagnosztizált betegek zöme maradéktalanul felépül a betegségből. Átlagosan százból hat érintettnél azonban hosszú távon is fennmaradnak fertőzéshez köthető panaszok – ezt nevezi a köznyelv hosszú Covidnak. A lehetséges tünetek közé tartozik a szaglás és az ízérzékelés romlása, akár teljes elvesztése is. Legújabb kísérletükhöz a University College London sebészei éppen olyan pácienseket toboroztak, akik már több mint két éve nem éreztek rendesen szagokat és ízeket, illetve akiknél minden eddigi kezelési módszer kudarcot vallott – írja a The Guardian.

A szaglásvesztés a Covid-19 egyik gyakori tünete, amely akár tartóssá is válhat. Fotó: Getty Images

Összesen egy tucat résztvevő csatlakozott a programhoz: rajtuk úgynevezett funkcionális szeptorhinoplasztikát hajtottak végre. Ez egy plasztikai beavatkozás, amelynek célja az orrsövény egyes eltéréseinek korrigálása, ezáltal a légutak átjárhatóságának növelése. Az orvosok abból az elméletből indultak ki, hogy ha több illatanyag tud eljutni az orrüreg felső-hátsó részéhez, ahol a szaglóhám található, akkor az itt elhelyezkedő receptorokat érő ingerek talán képesek lesznek javítani a szaglófunkciót. A kutatás eredményei pedig – amelyeket a Facial Plastic Surgery című tudományos folyóiratban mutattak be az orvosok – igazolták is a feltevés helyességét.

A 12 páciens mindegyike javulásról számolt be ugyanis. Eközben a kontrollcsoport 13 tagja körében, akiket csupán szaglástréninggel kezeltek, közel sem jelentkeztek ilyen biztató eredmények. Mi több 40 százalékuk nemhogy javulást tapasztalt, hanem egyenesen azt, hogy romlott az állapota. „Az orromon végzett műtét előtt lassanként elkezdtem már beletörődni, hogy talán sosem leszek képek úgy érezni a szagokat és ízeket, mint korábban. A műtét óta viszont ismét ugyanúgy tudom élvezni az ételeket és illatokat, mint régen. Mostanra ismét tudok főzni, fokhagymát és vöröshagymát enni, és mások is tudnak nekem főzni” – árulta el boldogan a 27 éves Penelope Newman, a műtéten átesett kísérleti alanyok egyike.