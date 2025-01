Koronavírus elleni oltás: ilyen mellékhatásokat okozhat a láztól és a fejfájástól a szívizomgyulladásig

„Mindegyik vakcináról elmondható, hogy a beadás után enyhe, általános tünetekkel jelentkező oltási reakció alakulhat ki, egyéni jellemzőktől függően” – olvasható a Budai Egészségközpont (BHC) Covid-oltásokról szóló tájékoztatójában. Mutatjuk, milyen panaszokkal kell számolni az új típusú koronavírus okozta betegség (COVID-19) ellen kifejlesztett védőoltás beadatása után.

Az oltás mellékhatásainak többsége csupán enyhe és rövid ideig fennálló reakció. Fotó: Getty Images

Ezek a koronavírus elleni oltás mellékhatásai

A legjellemzőbb mellékhatások a Covid-oltást követően az alábbiak, gyakorisági sorrendben:

izomfájdalom, láz és hidegrázás.

A fentieknél ritkább, de szintén lehetséges mellékhatás a hónalji vagy a nyaki mirigyek, nyirokcsomók duzzanata, amely az oltott karral azonos oldalon jelentkezik. Nagyon ritkán pedig szívizomgyulladás is kialakulhat a COVID-19 elleni védőoltás beadatását követően. A probléma jellemzően fiatal férfiakat érint, és általában az oltást követő néhány napban lép fel.

Meddig tartanak és hogyan enyhíthetők a mellékhatások?

Az oltás mellékhatásai átlagosan a beadás utáni 6-12 órában jelentkeznek, és jellemzően 2-3 napon belül maguktól el is múlnak. Ritkán, de akár egy hétig is elhúzódhat egy-egy panasz, a nyirokcsomó-duzzanat pedig akár 10 napig is fennállhat. A mellékhatások gyógyszeres kezelésére általában nincs szükség, ám ha a vártnál erősebb az oltási reakció, konzultálj orvosoddal arról, hogy milyen fájdalom- és lázcsillapító vagy bőrpír elleni krém használatát javasolja.

Ha szokatlan mellékhatást tapasztalsz az oltásokkal kapcsolatban, jelentheted azt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak (NNGYK), mégpedig az innen letölthető űrlapon keresztül.