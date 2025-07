Miért szuperbaktérium az MRSA?

Az MRSA mozaikszó a Meticillin-Rezisztens Staphylococcus Aureust takarja. Olyan staphylococcus baktériumokra utal, amelyek rezisztensek a gyakran használt antibiotikumokkal szemben. Az MRSA baktérium bejuthat egyszerű bőrsérülésekbe, így vágások, harapások, égési sérülések vagy horzsolások életveszélyes fertőzéssé alakulhatnak át. Ugyan a S. aureus normális környezetben az emberi bőrön és orrsövény területén is él, de az MRSA egy olyan antibiotikum‑rezisztens törzs, amely mecA génnel rendelkezik. Ez a gén olyan alternatív penicillin‑kötő fehérjét (PBP2a) kódol, ami ellenáll a béta‑laktám antibiotikumoknak (pl. meticillin, oxacillin).

Az MRSA jellemzően nem veszélyes az egészséges emberekre, viszont kórházi környezetben, a műtőben, infúziós kezelésre szoruló, lélegeztetett vagy immunhiányos betegek számára életveszélyt jelenthet.

Világszerte közel 53 millió MRSA‑hordozó ember él, és évente kb. 100 000 haláleset köthető MRSA‑hoz, amely akut fertőzések nyomán következik be.

Hogyan fertőződhetek meg MRSA baktériummal?

Az MRSA leggyakrabban sebeken, nyílt sérüléseken keresztül juthat be a szervezetünkbe. Kórházi környezetben a fertőzésveszély kiemelten magas lehet. A legyengült állapotú betegeknél, akik valamilyen sebészeti beavatkozásokon esnek át, vagy invazív eszközöket (pl. húgyúti vagy centrális véna katétert) használnak náluk, fennáll a fertőzés veszélye.

Közvetlen kapcsolat fertőzött vagy kolonizált személlyel.

Szennyezett tárgyak vagy felületek érintése. Az MRSA néha hetekig is életben maradhat a felületeken.

Szennyezett tárgyak, például ágynemű, ruhák, orvosi vagy sportfelszerelések, törölközők, borotvák vagy evőeszközök megosztása.

Szennyezett orvosi berendezések és eszközök a szervezetben

A kórházi MRSA-fertőzések megelőzésében kulcsszerepe van az egyszer használatos eszközöknek. Fotó: Getty Images

Milyen tünetei lehetnek az MRSA fertőzésnek?

Az MRSA fertőzés tünetei a fertőzés helyétől függően változhatnak.

Láz.

Fájdalom a fertőzés helyén.

Kiütés vagy olyan bőrfelület, amely vörös, elszíneződött, fájdalmas, duzzadt, gennyel vagy folyadékkal teli. Az MRSA bőrfertőzéseket néha összetéveszthetik a pókcsípéssel.

Köhögés.

Légszomj.

Mellkasi fájdalom.

Fáradtság.

Izom- vagy ízületi fájdalom.

Szepszis: magas láz, hidegrázás, alacsony vérnyomás.

Tüdőgyulladás, húgyúti fertőzés vagy ízületi gyulladás is előfordulhat.

Hogyan előzhetjük meg az MRSA fertőzést?

Az MRSA fertőzés megelőzése valamint a kórokozó továbbterjedésének elkerülése érdekében különösen fontos a megfelelő higiénia betartása.

A legelső és legfontosabb lépés az alapos kézmosás, lehetőleg szappannal és vízzel, de ha ez nem elérhető, alkohol alapú kézfertőtlenítő is használható. Egészségügyi intézményből, kórházból való távozás után, érdemes minél előbb kezet mosni. A kisebb sérüléseket – mint a vágások vagy horzsolások – mindig tartsuk tisztán, és amíg teljesen meg nem gyógyulnak, fedjük le steril kötéssel. Fontos, hogy ne érjünk mások sebeihez vagy azok fedőkötéséhez, mert így is terjedhet a fertőzés. Figyeljünk arra, hogy kerüljük a személyes tárgyak – például törölközők, ruhák vagy kozmetikumok – megosztását másokkal, mivel ezek közvetítőként szolgálhatnak a baktériumok számára.

Magyarországon 2023-ban közel 800 MRSA-fertőzést jelentettek a kórházakból. Ezek közül sok súlyos, akár véráramfertőzéssel is járt. A legmagasabb előfordulási arányt Észak-Alföld régióban mérték. A világ más részein is hasonló a tendencia: az MRSA továbbra is jelentős problémát jelent az egészségügy számára.