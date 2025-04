Ezek a kórházi fertőzések leggyakoribb fajtái – a magyar betegeket is veszélyeztetik

A nozokomiális fertőzések alatt olyan betegségeket értünk, amelyeket kórházban vagy más egészségügyi intézményben kaphatnak el a betegek. Ezek a kórházi tartózkodás alatt és után is jelentkezhetnek. Feltételük, hogy legalább 48 órának, de legfeljebb 30 napnak kell eltelnie a kezelés vagy műtét időpontjától a tünetek jelentkezéséig. Mivel általában legyengült szervezetű embereket érintenek, ezért különösen veszélyesek. A legtöbb cseppfertőzés útján terjed, de akkor is előfordulhatnak, ha a kórházi személyzet nem tartja be a megfelelő protokollokat a fertőzések ellen.

A kórházi fertőzések esetében is a legjobb a megelőzésre való törekvés. Fotó: Getty Images

A Cleveland Clinic szerint leggyakrabban az alábbi megbetegedések fordulnak elő a kórházakban.

C. diff-fertőzés: a Clostridium difficile baktérium álhártyás vastagbélgyulladást okoz, amely általában erős hasmenéssel jár, ezért különösen veszélyes lehet.

a Clostridium difficile baktérium álhártyás vastagbélgyulladást okoz, amely általában erős hasmenéssel jár, ezért különösen veszélyes lehet. Katéter okozta húgyúti fertőzés: ezt a típusú megbetegedést a hosszú távú katéterhasználat okozza.

ezt a típusú megbetegedést a hosszú távú katéterhasználat okozza. Sebészeti beavatkozást követő fertőzés: a műtéti sebek elfertőződése nemcsak a beavatkozás helyét érintheti, hanem a mélyebben található szöveteket, szerveket és implantátumokat (például pacemakereket vagy mesterséges ízületeket) is.

a műtéti sebek elfertőződése nemcsak a beavatkozás helyét érintheti, hanem a mélyebben található szöveteket, szerveket és implantátumokat (például pacemakereket vagy mesterséges ízületeket) is. MRSA (meticillinrezisztens Staphylococcus aureus): az MRSA az egyik leggyakoribb nozokomiális fertőzés. Egy olyan baktérium okozza, amely ellenáll bizonyos antibiotikumoknak, például a penicillinnek, az amoxicillinnek és a meticillinnek. Ezért a kezelése is nehezebb.

az MRSA az egyik leggyakoribb nozokomiális fertőzés. Egy olyan baktérium okozza, amely ellenáll bizonyos antibiotikumoknak, például a penicillinnek, az amoxicillinnek és a meticillinnek. Ezért a kezelése is nehezebb. Centrális vénás katéter okozta véráramfertőzés: olyan embereknél fordulhat elő, akiknek centrális vénás katéterre van szükségük. Ezt a szívhez közeli vénába szokták helyezni, hogy többszöri injekció beadása nélkül adhassanak gyógyszereket és vehessenek vért.

olyan embereknél fordulhat elő, akiknek centrális vénás katéterre van szükségük. Ezt a szívhez közeli vénába szokták helyezni, hogy többszöri injekció beadása nélkül adhassanak gyógyszereket és vehessenek vért. Lélegeztetőgéppel összefüggő tüdőgyulladás: ez az állapot azoknál az embereknél alakulhat ki, akiknek gépi lélegeztetésre van szükségük. A fertőzés akkor következik be, ha a baktériumok a légzőcsövön keresztül jutnak be a tüdőbe.

A fenti megbetegedések változatos tüneteket tudnak okozni: kiütéseket, bőrpírt, hasmenést, lázat, légszomjat, fájdalmas vizelést, köhögést, mellkasi fájdalmat, zavarodottságot és ingerlékenységet is. A nozokomiális fertőzéseket általában antibiotikummal, valamint vírus- és gombaellenes készítményekkel kezelik. A különböző rezisztenciák viszont megnehezíthetik a helyzetet, mint például az MRSA esetében.

Fontos a megfelelő higiénia

A kórházi fertőzések megelőzéséért betegként és családtagként elsősorban a higiéniai szabályok betartásával tehetünk.

Rendszeres, alapos kézmosás meleg vízzel, szappannal .

. Ha katéterünk van, mindennap kérdezzünk rá, hogy még szükséges-e.

Az antibiotikumokat csak akkor és addig szedjük, ameddig az orvosunk előírja .

. Érdeklődjünk meg a kórházi személyzetnél arról, hogy milyen módszerekkel tesznek a fertőzések elkerüléséért.

Műtét előtt és után is érdeklődjünk, hogyan kerülhetjük el a fertőzéseket.

Lehetőleg oltassuk be magunkat a szezonális betegségek, például influenza ellen.

Ha észrevesszük a fertőzés jeleit (bőrpír, kiütés, fájdalom például a katéter helyén), jelezzük orvosunknak, hogy minél előbb megkezdődhessen a kivizsgálás és kezelés.

A magyar kórházakban elkeserítő a helyzet

Mi is megírtuk, hogy a Direkt36 tavaly februárban 2017 és 2022 közötti időszakra vonatkozóan kapott információkat a kórházi fertőzések előfordulásáról. Elemzésükből kiderült, hogy 2021-ben, a koronavírus-járvány kirobbanása utáni évben vált a legsúlyosabbá a helyzet. Bár utána csökkent valamelyest a nozokomiális fertőzések száma, még 2022-ben is kétszer annyi fertőzést regisztráltak, mint 2017-ben.