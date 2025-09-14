Öregedés: két kritikus életkorban a leglátványosabb

Két úgynevezett hanyatlási csúcs is van az életünkben, amiken túlhaladva látványosan eljár felettünk az idő – írta meg a Nature Aging folyóiratban publikált tanulmány eredményeit az nlc.
Két életkor a vízválasztó
A tudósok több mint 240 milliárd molekuláris adat vizsgálatával arra a következtetésre jutottak, hogy 44 és 60 éves korban öregszünk a legintenzívebb tempóban. A több éven át tartó vizsgálat során 135 239 biológiai jellemzőt vizsgáltak 108 ember bevonásával, az így nyert adatok száma pedig meghaladta a 240 milliárdot. Ezek alapján elmondható, hogy
44 éves kor körül
- észrevehetően veszít rugalmasságából a bőr és az izmok (ez a férfiakat és a nőket egyformán érinti);
- egyre több ételt és italt bír nehezebben feldolgozni a szervezet (például a koffeint, az alkoholt vagy a nehéz, zsíros ételeket).
60 éves kor körül
- hirtelen romlani kezd a szénhidrátok anyagcseréje;
- védtelenebbé válnak a vesék;
- gyengül az immunrendszer; és
- újabb látványos hullámban öregszik a bőr, valamint az izomzat.