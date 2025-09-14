Öregedés: két kritikus életkorban a leglátványosabb

Két úgynevezett hanyatlási csúcs is van az életünkben, amiken túlhaladva látványosan eljár felettünk az idő – írta meg a Nature Aging folyóiratban publikált tanulmány eredményeit az nlc.

44 és 60 éves korban megugrik az öregedéssel járó problémák száma. Fotó: Getty Images

Két életkor a vízválasztó

A tudósok több mint 240 milliárd molekuláris adat vizsgálatával arra a következtetésre jutottak, hogy 44 és 60 éves korban öregszünk a legintenzívebb tempóban. A több éven át tartó vizsgálat során 135 239 biológiai jellemzőt vizsgáltak 108 ember bevonásával, az így nyert adatok száma pedig meghaladta a 240 milliárdot. Ezek alapján elmondható, hogy

44 éves kor körül

észrevehetően veszít rugalmasságából a bőr és az izmok (ez a férfiakat és a nőket egyformán érinti);

egyre több ételt és italt bír nehezebben feldolgozni a szervezet (például a koffeint, az alkoholt vagy a nehéz, zsíros ételeket).

60 éves kor körül

hirtelen romlani kezd a szénhidrátok anyagcseréje;

védtelenebbé válnak a vesék;

gyengül az immunrendszer; és