Férfiklimax: csupán mítosz vagy valóság? – A titokzatos életközepi átalakulás

Az andropauza vagy férfiklimax hasonló tünetekkel járó, változókori állapot, mint nőknél a menopauza, azonban sokkal lassabban zajlik le. Fokozatos, de folyamatos tesztoszteronszint-csökkenésről van szó, amely általában már a férfiak 30-as éveinek vége felé elkezdődik. Az orvostudomány hivatalos álláspontja szerint éppen ezért helytállóbb a jelenséget életközepi hormonhiánynak nevezni.

A férfiklimax hasonló tünetekkel járó, változókori állapot, mint a nőknél a menopauza, de sokkal lassabban zajlik le. Fotó: Getty Images

A férfiklimax árulkodó tünetei

A hormonális változások ellenére nem minden férfi tapasztal jelentős tüneteket, az alábbi panaszok azonban mégis tipikus jeleknek számítanak:

libidócsökkenés,

alacsony önértékelés,

állandó fáradtság, energiahiány,

alvászavarok ,

, csontsűrűség csökkenése, csontritkulás ,

, depresszió ,

, erekciós zavarok,

hangulatingadozás,

hőhullámok,

ingerlékenység,

izomtömeg-csökkenés,

koncentrációs zavarok,

memóriazavarok,

szorongás ,

testsúlynövekedés,

fokozott izzadás .

A tünetek általában 40 és 60 éves kor között jelennek meg, bár a tesztoszteronszint-csökkenés akár a 30-as években elindulhat. Kanadai adatok szerint a 40 év feletti férfiak akár negyede is küzdhet andropauzához kapcsolódó panaszokkal. Az Egyesült Államokból származó adatok szerint pedig a 60 felettiek 20, a 70 felettiek 30, míg a 80 felettiek 50 százalékánál kimutatható a kórosan alacsony tesztoszteronszint.

Hogyan enyhíthetők az andopauzás tünetek?

Vizsgáltasd meg tesztoszteronszintedet, és győződj meg róla, hogy esetleg nem más ok – például pajzsmirigyprobléma vagy depresszió – áll-e panaszaid hátterében. Amennyiben megállapítják a vészesen alacsony tesztoszterinszintet, felmerülhet a hormonpótló terápia lehetősége – természetesen orvosi kontroll mellett. Ügyelj továbbá az elegendő alvásra, a kiegyensúlyozott étrendre, a megfelelő D-vitamin- és cinkbevitelre, a rendszeres mozgásra és a stresszcsökkentésre – ezek is enyhíthetik a panaszokat.

