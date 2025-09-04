Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Férfiklimax: csupán mítosz vagy valóság? – A titokzatos életközepi átalakulás

Negyvenes éveiben járó férfiként hirtelen fáradékonynak, ingerültnek és szexuálisan kevésbé motiváltnak kezdted érezni magad? Mutatjuk, mi állhat a hátterében, és mit tehetsz ellene.

Az andropauza vagy férfiklimax hasonló tünetekkel járó, változókori állapot, mint nőknél a menopauza, azonban sokkal lassabban zajlik le. Fokozatos, de folyamatos tesztoszteronszint-csökkenésről van szó, amely általában már a férfiak 30-as éveinek vége felé elkezdődik. Az orvostudomány hivatalos álláspontja szerint éppen ezért helytállóbb a jelenséget életközepi hormonhiánynak nevezni.

gondterhelt középkorú férfi
A férfiklimax hasonló tünetekkel járó, változókori állapot, mint a nőknél a menopauza, de sokkal lassabban zajlik le. Fotó: Getty Images

A férfiklimax árulkodó tünetei

A hormonális változások ellenére nem minden férfi tapasztal jelentős tüneteket, az alábbi panaszok azonban mégis tipikus jeleknek számítanak:

  • libidócsökkenés,
  • alacsony önértékelés,
  • állandó fáradtság, energiahiány,
  • alvászavarok,
  • csontsűrűség csökkenése, csontritkulás,
  • depresszió,
  • erekciós zavarok,
  • hangulatingadozás,
  • hőhullámok,
  • ingerlékenység,
  • izomtömeg-csökkenés,
  • koncentrációs zavarok,
  • memóriazavarok,
  • szorongás,
  • testsúlynövekedés,
  • fokozott izzadás.

A tünetek általában 40 és 60 éves kor között jelennek meg, bár a tesztoszteronszint-csökkenés akár a 30-as években elindulhat. Kanadai adatok szerint a 40 év feletti férfiak akár negyede is küzdhet andropauzához kapcsolódó panaszokkal. Az Egyesült Államokból származó adatok szerint pedig a 60 felettiek 20, a 70 felettiek 30, míg a 80 felettiek 50 százalékánál kimutatható a kórosan alacsony tesztoszteronszint.

Hogyan enyhíthetők az andopauzás tünetek?

Vizsgáltasd meg tesztoszteronszintedet, és győződj meg róla, hogy esetleg nem más ok – például pajzsmirigyprobléma vagy depresszió – áll-e panaszaid hátterében. Amennyiben megállapítják a vészesen alacsony tesztoszterinszintet, felmerülhet a hormonpótló terápia lehetősége – természetesen orvosi kontroll mellett. Ügyelj továbbá az elegendő alvásra, a kiegyensúlyozott étrendre, a megfelelő D-vitamin- és cinkbevitelre, a rendszeres mozgásra és a stresszcsökkentésre – ezek is enyhíthetik a panaszokat.

Forrásunk volt: 1, 2, 3.

