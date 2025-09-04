Férfiklimax: csupán mítosz vagy valóság? – A titokzatos életközepi átalakulás

Az andropauza vagy férfiklimax hasonló tünetekkel járó, változókori állapot, mint nőknél a menopauza, azonban sokkal lassabban zajlik le. Fokozatos, de folyamatos tesztoszteronszint-csökkenésről van szó, amely általában már a férfiak 30-as éveinek vége felé elkezdődik. Az orvostudomány hivatalos álláspontja szerint éppen ezért helytállóbb a jelenséget életközepi hormonhiánynak nevezni.
A férfiklimax árulkodó tünetei
A hormonális változások ellenére nem minden férfi tapasztal jelentős tüneteket, az alábbi panaszok azonban mégis tipikus jeleknek számítanak:
- libidócsökkenés,
- alacsony önértékelés,
- állandó fáradtság, energiahiány,
- alvászavarok,
- csontsűrűség csökkenése, csontritkulás,
- depresszió,
- erekciós zavarok,
- hangulatingadozás,
- hőhullámok,
- ingerlékenység,
- izomtömeg-csökkenés,
- koncentrációs zavarok,
- memóriazavarok,
- szorongás,
- testsúlynövekedés,
- fokozott izzadás.
A tünetek általában 40 és 60 éves kor között jelennek meg, bár a tesztoszteronszint-csökkenés akár a 30-as években elindulhat. Kanadai adatok szerint a 40 év feletti férfiak akár negyede is küzdhet andropauzához kapcsolódó panaszokkal. Az Egyesült Államokból származó adatok szerint pedig a 60 felettiek 20, a 70 felettiek 30, míg a 80 felettiek 50 százalékánál kimutatható a kórosan alacsony tesztoszteronszint.
Hogyan enyhíthetők az andopauzás tünetek?
Vizsgáltasd meg tesztoszteronszintedet, és győződj meg róla, hogy esetleg nem más ok – például pajzsmirigyprobléma vagy depresszió – áll-e panaszaid hátterében. Amennyiben megállapítják a vészesen alacsony tesztoszterinszintet, felmerülhet a hormonpótló terápia lehetősége – természetesen orvosi kontroll mellett. Ügyelj továbbá az elegendő alvásra, a kiegyensúlyozott étrendre, a megfelelő D-vitamin- és cinkbevitelre, a rendszeres mozgásra és a stresszcsökkentésre – ezek is enyhíthetik a panaszokat.