Íme a legjobb alváspózok: az egészségednek is jót tesz, ha így fekszel le

Akármilyen egyszerű tevékenységnek is tűnik az alvás, valójában egy komplex folyamatot jelöl, melynek során tetőtől talpig testünk minden része regenerálódhat. Ebben pedig kulcsszerepe van annak is, hogy milyen pozíciót veszünk fel az ágyban elalváskor. Az Iflscience cikke figyelmeztetett: nem feltétlenül a legkényelmesebb alváspóz a legjobb az éjszakai pihenésünk, és így az egészségünk szempontjából. A cikkben összefoglalták, mely alváspózok a legjobbak és a legrosszabbak.

Persze szinte sosem pontosan ugyanabban a pózban ébredünk fel, mint amilyenben elaludtunk, hiszen éjszaka is sokat forgolódunk. Alvás közben nem is tudjuk ezt kontrollálni, ezért nem állítható egyértelműen, hog valaki csak az egyik, vagy másik pozíciót veszi fel az ágyban. A cikkben gyorsan le is szögezik, hogy nincsen olyan általánosan alkalmazható alváspozíció, amely mindenki számára a legelőnyösebb. Számtalan dolog befolyásolja ugyanis ezt az életkorunktól a testsúlyunkon át egészen az ágy méretéig és a matrac típusáig. Minden pozíciónak megvannak az előnei és hátrányai, és főleg az életkor előrehaladtával számít igazán, hogy melyikben hajtjuk álomra a fejünket.

Háton alvás

A hanyatt fekvés egyik nagy negatívuma, hogy ebben a pozícióban nagyobb eséllyel alakul ki az alvási apnoé. Ez egy olyan alvászavar, mely során a légzés alvás közben kimarad, majd újra elindul. Intenzív horkolással jár, és nemcsak az alvás minőségét befolyásolhatja, hanem később további egészségügyi problémákat is okozhat.

A háton alvás elősegítheti a horkolást és az alvási apnoét, de jót tehet a gerincnek. Fotó: Getty Images

Ugyanakkor a háton alvásnak kétségkívül vannak bizonyos előnyei is. Amennyiben megfelelő kialakítású a párna, és keménységű a matrac, úgy a gerincünket is megfelelő pozícióban tarthatjuk ebben az alváspózban. A gyomorégésben szenvedők tünetei is enyhülhetnek, ha így alszanak. Sőt, egyes kutatások szerint a ráncosodást is késleltetheti némiképp ez a pozíció.

Alvás az oldalunkon

A legtöbb ember valamelyik oldalán fekve szeret elaludni, ami a New York Post cikke szerint általában segíti is az egészséges pihenést, és ez ajánlható a legtöbb embernek. Ha így fekszünk, kevésbé intenzív a horkolásunk és az alvási apnoe kialakulásának esélyét is csökkenti ez a póz. Különösen a bal oldalon fekvést szokták javasolni, ami a gravitációnak köszönhetően az emésztést is segíti. Sőt, állatkísérletek azt is megállapították, hogy az oldalunkon fekve az agyunk is hatékonyabban végzi a szövetközi salakanyagok ürítését, ami olyan súlyos betegségek esetén lehet fontos, mint például az Alzheimer-kór.

Az oldalunkon fekvés hátrányai inkább mechanikus jellegűek. Az érintett oldalra nehezedő nyomás váll- vagy hátfájást okozhat, vagy az állkapocs feszülését is eredményezheti.

Alvás a hasunkon

Ez a legritkább a három alvási pozíció közül, előnyök és hátrányok tekintetében pedig valahol az előző két pozíció között helyezhető el. Az oldalfekvéshez hasonlóan a hason alvás is segíthet korlátozni a horkolást és az alvási apnoét, ugyanakkor nagyobb súlyt helyez a törzsedre, ami jobban benyomódik a matracba, és nyomást gyakorol a gerincedre. Ez hát- és nyakfájáshoz vezethet.