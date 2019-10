Töretlen népszerűségnek örvendenek a micellás arclemosó vizek. Nem véletlenül, hiszen miközben tisztítanak, ápolnak és hidratálnak is ezek a "csodavizek".

A micellás arclemosó segítségével egyetlen mozdulattal tüntethető el a smink és a szennyeződés, ráadásul tisztít, tonizál, és több micellás víz hidratál is. Mi is az a micella? Ez a kifejezés egy apró gömböcskét jelent, ami mágnesként vonzza magához a zsíroldékony anyagokat, magába zárja azokat és így távolítja el a faggyút, sminket és a szennyeződéseket.

A micellás víz használata minden bőrtípusra ajánlott

Vonzás és taszítás

A micella olyan molekula halmaz, melyet tisztító hatású termékekben alkalmaznak. A micellák egy vizes oldatban úgy jönnek létre, hogy a molekulák zsíroldékony részei, melyek taszítják a vizet, összekapcsolódnak és így a vizes közegben egy gömbformát alkotnak. Használat során a bőrrel érintkezve a gömbök kinyílnak, majd újra összezáródnak, miközben magukhoz vonzzák a bőrfelszínén található szennyeződéseket. A legújabb kutatások szerint ráadásul a micellákban lévő összetevők a bőrrel olyan kölcsönhatást képeznek, hogy a hatóanyagok bejutását is tudják fokozni.

Nem tonik!

A micellás vizet gyakran az arclemosó tonikkal keverik össze, pedig egészen más szerepe van. Tonikot általában sminklemosás után, zsírosabb arcbőrre javasolt használni, és mivel javarészt alkoholt tartalmaznak, rendelkeznek egy szárító, hámosító tulajdonsággal. A micellás víz ellenben bármilyen bőrtípusra ideális, nem szárít, és elsősorban sminklemosó szerepe és tudása miatt közkedvelt. A micellás tisztítók kifejezetten hatékonyak a sminkkel és egyéb zsíros szennyeződésekkel szemben. Mivel direkt csak olyan felületaktív anyagok kerülnek a micellás lemosókba, amik nem habzanak, ezért még víz sem szükséges a használatuk közben vagy után, így lerövidíthető az arcápolási rutin ideje.

nem kell leöblíteni, és tonikot sem kell utána használni. Egy csepp micellás víz a vattakorongra téve, s könnyedén eltávolíthatjuk a sminket és a bőrre rakódott szennyeződéseket. Az érzékeny szemkörnyéken is bátran használható. A micellás vizeket érzékeny bőrre is ajánlják, és környezetbarát kozmetikumoknak minősülnek. A micellás lemosók Tehát a micellás lemosó a legtöbb sminklemosóval ellentétben nem tartalmaz szappant, önmagukban is nagyon hatékonyak arctisztításra és sminklemosásra, az arcápolási rutinban ki tudják váltani a hagyományos arctejet, a tonikot és a szemfesték-lemosót egyaránt.

Ráadásul az összetevőik is nagyon bőrbarátok, hiszen nem tartalmaznak alkoholt, parabéneket, illatanyagot. A micellás lemosó összetevőinek listája (INCI) nagyon kevés és kímélő elemből áll. Kimondhatjuk tehát, hogy a micella a szennyeződések leghatékonyabb leoldási formulája. Tökéletes tisztaság és nyugtató hidratálás egyetlen lépésben.

Mindenkinek ajánlott!

Felmerül a kérdés: kinek érdemes a micellás vizet választania? Mindenkinek, aki unja a hosszadalmas reggeli és esti arctisztítást. Azok számára is ideális a micellás víz, akik naponta sminkelik magukat, hiszen egyetlen törléssel lemosható a smink, ami ráadásul ápolja és hidratálja is a bőrt. A micellás lemosó a száraz, a zsíros és kombinált bőrűeknek ideális választás, de érzékeny bőrűek is bátran használhatják. A micellás víz molekulái magukba zárják a felesleges olajat, ám a vizet nem, ezért úgy képesek a bőr zsírosabb területeit normalizálni, hogy közben a kevésbé zsíros, esetleg kifejezetten száraz részeket sem szárítják tovább. A micellás víz - hála az utóbbi évek felfedezésének - a pénztárca és a bőr legnagyobb barátja!