Mérgező, ha így eszed a petrezselymet – hányást, hasmenést, de akár vesekárosodást is okozhat

Ehető még a már virágzó petrezselyem? – erre a kérdésre kereste a választ az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer. Mint Facebook-posztjukban írták, a petrezselyem egy kétéves fűszernövény, amelynek az első évben még csak a lombja és a gyökere fejlődik ki, a másodikban viszont már virágozni is kezd.

Megehetjük a petrezselymet, ha már virágzik?

„Sok fűszernövény íze megváltozik virágzás után, ennek ellenére továbbra is fogyasztható – ilyen például a bazsalikom vagy a metélőhagyma. A petrezselyem más” – emelték ki a bejegyzésben. A petrezselyem magjaiban ugyanis olyan illóolajat található, amely az apiol nevű, mérgező vegyületet is tartalmazza. A virágzás megindulása után jelentősen megemelkedik az egész növény apioltartalma, így ilyenkor már sem a virágokat, sem a szárat, sem a leveleket nem ajánlott elfogyasztani, nyers és főt állapotban sem!

A virágzás megindulása után jelentősen megemelkedik a petrezselyem apioltartalma, amely erősen mérgező. Fotó: Getty Images

„Az apiolmérgezés hányingert, hányást, hasfájást és hasmenést okozhat. Nagyobb mennyiségnél a méreganyag károsíthatja a májat és a vesét, zsírmájat és szövetelhalást is okozhat. Ennek gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni” – idézték a posztban a német Toxikológiai Társaság álláspontját.

Ha nem még virágzik, sok mindenre jó a petrezselyem

Még nem virágzó állapotban egyébként nagyon is érdemes minél többet fogyasztani a petrezselyemből, ugyanis rendkívül egészséges. Jótékony hatásai közül kiemelendő például, hogy