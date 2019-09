Magas vércukorszintre utalnak ezek a tünetek

Gyakori vizelési inger, illetve vizelés

Ha a szokásosnál sokkal gyakrabban kell pisilnünk, akkor ez vércukorproblémákra utalhat. Amikor túl sok glükóz van a vérünkben, a vesék erőteljesen dolgoznak, hogy megpróbálják kimosni a vizelettel. Emiatt aztán szinte állandóan a mosdóba rohangálunk, ráadásul a folyadékvesztés miatt egyfolytában szomjasak lehetünk, és száraznak érezhetjük a szánkat. Éppen ezért az állandó szomjúság is tünet lehet, ha közben semmit sem változtattunk folyadékbeviteli szokásainkon.

Extrém kimerültség

Az erős fáradtságérzetet a dehidratáltság is kiválthatja, illetve az is, ha a gyakori vizelési inger miatt éjszaka többször is fel kell kelnünk. Ha ugyanakkor kelünk és fekszünk, mint mindig, és a napjaink sem megerőltetőbbek, mégis alig vánszorgunk, akkor érdemes lehet orvoshoz fordulni.

Homályos látás

Ha szervezetünkben túl magas a glükóz szintje, akkor az emiatt felgyülemlett folyadék miatt a szemünk sem fog úgy működni, ahogyan szokott. Akkor is homályos látást tapasztalhatunk, ha szemüveget vagy kontaktlencsét viselünk.

Vérző íny

A baktériumok, amelyek miatt az ínyünk begyulladhat, érzékeny lehet és vérezhet, imádják a cukrot, így a magas vércukorszint hatására könnyen elszaporodhatnak. Normál esetben testünk megbirkózik velük, de ha túl sok szervezetünkben a cukor, akkor bőven találnak maguknak "táptalajt".

Furcsa foltok a bőrön

A túl magas vércukorszint hatására megsérülhetnek a vérerek - azok is, amelyek közvetlenül a bőr alatt futnak. Emiatt vörösesbarna foltok alakulhatnak ki a bőrünkön, különösen a lábszár területén. A foltok általában viszketnek, és egyes esetekben fájdalmat is okozhatnak. Az is megeshet, hogy sötét, bársonyos tapintású foltok alakulnak ki a testhajlatainkban. Ennek oka, hogy az extra cukor hatására a sejtek gyorsabban szaporodnak a szokásosnál - a több sejttel több pigment is jár, ez eredményezi a sötét foltokat.

