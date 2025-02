Korai jelek, amelyek 2-es típusú cukorbetegségre utalhatnak

Minél előbb észleli valaki magán a 2-es típusú cukorbetegség jeleit, annál korábban részesülhet megfelelő kezelésben, amelynek felépítésében nagy segítséget jelenthet a szöveti cukormonitorozás. Az ennek alapján kialakított életmód és szükség esetén orvosi kezelés pedig erősen csökkenti a komolyabb szövődmények rizikóját. Sokan azonban nem gondolják, hogy a gyakori vizelés, a kimerültség vagy a homályos látás tünet lehet. Dr. Para Györgyi, a Cukorbetegközpont diabetológusa, belgyógyász, szöveti cukor monitorozás specialista a korai figyelmeztető jeleket vette számba.

Hogyan lesz az inzulinrezisztenciából 2-es típusú cukorbetegség?

Az úgynevezett inzulinrezisztencia (más néven prediabetes) nagyon sokáig nem okoz tünetet. Még a vércukorszint is normális marad egy ideig, ugyanis a szervezet több inzulint termel, hogy ellensúlyozza az inzulinrezisztenciát. Ha azonban a hasnyálmirigy huzamos ideig kénytelen sok inzulint termelni, akkor az ezért felelős béta-sejtek elkezdenek „elfáradni”, kimerülni, és a hasnyálmirigy már nem tudja optimális tartományban tartani a vércukorszintet. Így alakulhat ki az emelkedett éhgyomri érték, a csökkent glukóz tolerancia, illetve a 2-es típusú diabétesz. Nagyon fontos tudni, hogy az emelkedett vércukorszint és az inzulinrezisztencia még visszafordítható állapotot jelentenek. Ehhez azonban életmódváltás és szükség esetén orvosi kezelés kell, amelyekhez nagyon komoly támpontot jelent a 2-es típusú cukorbetegeknek is erősen ajánlható időszakos szöveti cukormonitorozás. A néhány hétig viselt diszkrét kis eszköz ugyanis olyan információkhoz juttatja a diabetológus orvost és a dietetikust is, amelyekre egy nagyon hatékony étrend és kezelés épülhet. Ilyen korai tünetei lehetnek a 2-es típusú cukorbetegségnek

Szinte folyamatos éhség

A 2-es típusú cukorbetegségben nem jut elég glükóz a véráramból a test sejtjeihez, vagyis tulajdonképpen nincs „üzemanyag”. Ezért jelzi azt a szervezet, hogy „éhes”, még akkor is, ha nemrég evett az illető.

Az állandó éhség is árulkodó jel lehet. Fotó: Getty Images

Fáradtság, alacsony energiaszint

Az „üzemanyaghiány” vezet odáig, hogy az érintett akkor is kimerültséget, tartós fáradtságot érez, ha ezt az általa végzett tevékenység nem indokolja.

Gyakori vizelési inger

Amikor a vércukorszint magas, a vesék megpróbálják eltávolítani a felesleges cukormennyiséget – kiszűrve azt a vérből. Ez eredményezi a gyakoribb vizelési ingert, különösen éjszaka. Erőteljes szomjúság érzet A gyakoribb vizelés miatt több vizet is veszít a szervezet, ami szomjúságérzetet okoz, a dehidráció elkerülése végett.

Homályos látás

A magas vércukorszint a szem ereit is károsíthatja, ami homályossá teheti a látást, akár mindkét szemen. A szemlencse vízkötő képessége is változik ilyenkor, ez is okozhatja ezt a tünetet. A kezelés már csak azért is fontos, mert ez a károsodás végső soron akár látásvesztéshez is vezethet – megfelelő ellátás hiányában.

Lassan gyógyuló sebek, sérülések

Az idegek és az erek károsodása a romló vérkeringéssel együttesen azt eredményezhetik, hogy a sebgyógyulás jelentősen lelassul – ezzel párhuzamosan viszont a fertőzéskockázat nő.

Neuropátia

A cukorbetegség egyik szövődménye lehet az úgynevezett neuropátia, amely az idegeket érintő károsodás következménye. A tünetek a zsibbadás, érzéskiesés, fájdalom a kezekben és a lábakban. Az alapállapot romlásával a neuropátia is egyre súlyosbodhat.

Foltok a bőrön

Az úgynevezett acanthosis nigricans jellemzően a túlsúlyos pácienseken megjelenő sötét, sárgás-barnás foltok orvosi megnevezése, amely foltok többnyire a nyakon, a vállon és a lágyék területén mutatkoznak.

Gombás fertőzés, viszketés

A vérben és a vizeletben is felszaporodó cukor táptalaja lehet a gombás fertőzéseknek, amelyek a bőr melegebb, nedvesebb területein jelennek meg, mint a hónalj, a száj és a nemi szervek. A viszketés azonban nem csak a fertőzés miatt alakulhat ki, de a cukorbetegségre jellemző száraz, kipirosodott bőrfelület miatt is.

A korai diagnózisra épülő kezelés megóvhat a komplikációktól

"Minél előbb felismerjük és kezeljük a 2-es típusú cukorbetegséget, annál nagyobb eséllyel előzhetjük meg a súlyos komplikációkat, mint például a vese- és szívbetegség, a látásvesztés, az idegkárosodás vagy a végtag amputáció" – ismerteti dr. Para Györgyi, a Cukorbetegközpont diabetológusa, belgyógyász, szöveti cukor monitorozás specialista. Hozzátette: mindazoknak tehát, akik mozgásszegény életmódot élnek, túlsúlyosak vagy elhízottak, a családjukban vannak ismert cukorbetegek, vagy bármelyik tünettel rendelkeznek, érdemes mielőbb szakorvosi kivizsgáláson részt venni, és akár szöveti cukormonitorozás segítségével beállítani egy olyan életmódot és kezelést, amellyel nagyon jól karbantartható az állapot.