Előre beadható injekció segíthet megelőzni a cukorbetegek rosszullétét

Az 1-es típusú cukorbetegek (és bizonyos esetekben a 2-es típusúak, illetve a terhességi diabéteszben szenvedők is) inzulininjekciót használnak vércukorszintjük stabilizálása érdekében. Ha azonban a túl sok inzulin (túl kevés szénhidrát, túl sok mozgás, kánikula, hormonok játéka, stb.) miatt a vércukorszint túlságosan lecsökken, hipoglikémia léphet fel, ami szédüléshez, kognitív zavarokhoz, görcsrohamokhoz vagy akár eszméletvesztéshez is vezethet. Ennek az állapotnak a megelőzése és kezelése érdekében a kutatók most újfajta glukagon injekciót fejlesztettek ki, amelynek nanokapszulái csak abban az esetben aktiválódnak, ha a vércukorszint veszélyesen alacsonyra esett – írta meg a Medical X Press.

Mutatjuk, mikortól számít kórosnak a vércukorérték.

Glukagon injekció már régóta létezik, ezt azonban megelőzésre nem használják. Fotó: Getty Images

A micella a kulcs

Az egérkísérletek eredményei alapján a készítmény gyorsan helyreállítja a vércukorszintet, éppen amikor arra szükség van. A glukagon ugyanis egy olyan hormon, amely jelzi a májnak, hogy engedjen glükózt a véráramba. Általában injekció formájában adják a cukorbetegek súlyos, eszméletvesztéses hipoglikémiájának ellensúlyozására. Ehhez azonban az esetek túlnyomó többségében szükség van egy másik személyre, aki feloldja és beadja az injekciót. Ráadásul sok esetben a súlyos vércukoresés éjszaka következik be, így nem is feltétlenül derül rá fény időben, csak amikor reggel kótyagosan, a nyelvét több helyen átharapva, másnapossághoz hasonló emlékezetkieséssel tér magához az érintett, aki jó adag agysejtjét veszítette el a rohama során.

A kereskedelmi forgalomban kapható glukagon stabilitásának javítása és a hipoglikémia megelőzése érdekében a Kaliforniai Egyetem kutatói most a micellákat hívták segítségül. Olyan nanoméretű buborékokat hoztak ugyanis létre, amelyek normál vércukorszint esetén védik a glukagont, de feloldódnak, ha a vércukorszint veszélyesen alacsonyra csökken.

A hipoglikémia megelőzése érdekében a micellákat előre be lehetne injektálni, és a véráramban keringenének, amíg szükség van rájuk. A laboratóriumi kísérletek során a kutatók megfigyelték, hogy a glukagonnal töltött micellák épek maradtak az egerekben, és csak akkor szabadították fel a hormont, ha a vércukorszint a súlyos hipoglikémia klinikai küszöbértéke alá esett. Bár további vizsgálatokra lesz szükség, a kutatók szerint ez lehet az egyik első lépés a rendkívül alacsony vércukorszint megelőzésére vagy mérséklésére szolgáló új, igény szerinti és hatékony módszer felé.