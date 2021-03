Cukorbetegséget is okozhat a COVID-19

A koronavírus-fertőzés elsősorban a tüdőt támadja, ám minél jobban megismerjük a vírust, annál több minden derül ki róla. Ilyen új felfedezés például az, hogy eddig egészséges embereknél cukorbetegséget is generálhat, illetve a már meglévő diabéteszt ronthatja. Dr. Ferenczy Péter, a Cukorbetegközpont diabetológusa arról mesélt, szerinte mennyire reális a veszély, és érdemes-e afertőzésután ellenőriztetni a vércukorértékeket.

Mi az a CoviDiab? A koronavírus miatti cukorbetegség eseteit egy globális nyilvántartásban, az úgynevezett CoviDiab-ban vezetik. Ez egy nemzetközi adatbázis, melyben a kutatók megosztják egymás közt az információkat, adatokat, hogy minél jobban megismerhessék a COVID-19 és a cukorbetegség közti kapcsolatot.

A hasnyálmirigyet is támadja a vírus

A Schleswig-Holstein Egyetem kutatói úgy vélik, megalapozott magyarázatuk van arra, hogy a koronavírus-fertőzés hogyan vezethet hirtelen cukorbetegséghez. A hasnyálmirigy inzulint termelő béta-sejtjei jelentős számú úgynevezett ACE2-receptort tartalmaznak (akárcsak a tüdő). Ráadásul ez a receptor egyéb fontos, a glükóz metabolizmusában részt vevő szövetekben, szervekben is megtalálható (pl. máj, zsírszövet). Más szakemberek úgy gondolják, hogy ezek a receptorok a koronavírus tüskefehérjéihez kötődnek. A szerzők elmélete szerint egy koronavírus-fertőzés az ACE2 receptorokon keresztül így károsíthatja a hasnyálmirigy béta sejtjeit is. Cukorbetegséget provokálhat az is, hogy a koronavírus gyulladást okoz, ami pedig inzulinrezisztenciát eredményezhet, ami a diabétesz alapja. Ráadásul évek óta ismert az is, hogy a vírusfertőzések 1-es típusú cukorbetegséget is kiválthatnak (bár ez idáig ez igen ritka volt).

A kutatók egyelőre nem tudják, hogy a cukorbetegség akut megnyilvánulása ezeknél a betegeknél klasszikus 1-es, 2-es vagy esetleg új cukorbetegségforma, ahogy azt sem, hogy a fertőzés után megszűnik-e bizonyos idő múlva, állandósul, esetleg a COVID-19 alapból megnöveli-e a jövőbeni cukorbetegség kockázatát.

Mit tehetünk?

Felvetődhet a kérdés, hogy mit tegyenek azok, akik COVID-fertőzötté váltak? Ez egy új vírus, új terület, és csak most kezdjük jobban megismerni a természetét, hatásait. Valóban aggasztó, hogy egyre több olyan eset lát napvilágot, amikor a fertőzés következtében cukorbeteg lett a fertőzésen átesett. Azt tanácsolom, hogy akik hajlamosak a diabéteszre (családban előforduló cukorbetegség, magas BMI, terhességi cukorbetegség), azoknak érdemes lehet OGTT-vel ellenőriztetni az értékeiket a felépülésük után - mondja dr. Ferenczy Péter. Emellett mindenkinek érdemes figyelnie az alábbi tünetekre, és ha ezeket tapasztalja, szakemberhez fordulni (akkor is, ha nem tartozik a veszélyeztetett csoportba diabétesz szempontjából):

Testsúlyváltozás

Fokozott szomjúságérzés

Gyakori vizelési inger

Bőrszárazság

Nehezen gyógyuló sebek

Fokozott fáradtság

Zsibbadó végtagok

Gyakori fertőzések

Amennyiben cukorbetegséget diagnosztizálnak, úgy az értékek és a diabétesz típusa alapján életmódváltásra (meghatározott diéta, testmozgás), valamint szükség esetén gyógyszeres és/vagy inzulinos kezelésre van szükség. A vércukorértékek normalizálásával elkerülhetőek az olyan szövődmények, mint például a lábszárfekély, a szív-és érrendszeri problémák vagy a veseműködési zavarok.