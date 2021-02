8 ok, amiért állandóan pisilnünk kell

Az állandó mosdókeresgélés és a sürgető vizelési inger igencsak megkeserítheti az életünket - jól tudják ezt azok, akik szinte egész nap azzal vannak elfoglalva, hogy pisilni járnak. Persze a gyakori mosdólátogatás relatív fogalom - vannak, akik naponta négy alkalommal járnak pisilni, míg mások akár napi 7-8-szor is könnyítenek magukon. Ha a mosdólátogatások száma nem terhes, és semmilyen egyéb panaszt nem tapasztalunk, akkor valószínűleg minden rendben van és testünk teszi a dolgát. Ám ha úgy érezzük, másból sem áll az életünk, mint a mosdóba szaladgálásból, netán a sürgető inger ellenére csak csekély mennyiségű vizelet távozik, érdemes utánajárni, mi okozza a kellemetlen panaszt. A Prevention.com oldal cikkében urológus szakorvosok segítségével összegyűjtötték a leggyakoribb egészségügyi problémákat, amelyek miatt az átlagosnál gyakrabban tör ránk a pisilhetnék.

Ha zavaróan sokszor kell mosódba mennünk, konzultáljunk az orvosunkkal! Fotó: Getty Images

Kicsi a hólyagunk

Legtöbbször ezzel próbálják magyarázni a gyakori mosdólátogatók a túl sok pisiszünetet, ám a kifogásnak van némi igazságalapja. Anatómiailag minden test egyedi, így a húgyhólyag méretében is lehetnek egyéni különbségek. Általánosságban elmondható, hogy a húgyhólyag kb. 5-6 dl folyadékot képes tárolni, de 3 deciliter összegyűlt vizeletnél már erős vizelési ingert tapasztalhatunk. Ha ennél érezhetően kevesebb mennyiség esetén is szaladnunk kell a mosdóba, akkor gyanakodhatunk arra, hogy a hólyagunk az átlagosnál kisebb. Jó hír azonban, hogy a hólyag kapacitása hólyagtréninggel valamelyest növelhető. Dr. Betsy A. B. Greenleaf nőgyógyász-urológus szakorvos ehhez az időzített vizeletürítés technikáját javasolja:

Egy-két napig próbáljunk meg fél óránként mosdóba menni akkor is, ha épp nem érezzük az ingert.

Ezután pár naponta 15 perccel növeljük az időt a mosdólátogatások között addig, amíg úgy érezzük, már nem kell zavaróan sokszor vécére mennünk.

Túl kevés vizet iszunk

A túl gyakori mosdólátogatások miatt sokan arra gondolnak, biztos túl sokat ittak, ezért igyekeznek visszafogni a folyadékbevitelüket. Ezzel azonban épp ellenkező hatást érhetünk el. Minél kevesebbet iszunk, a vizelet annál inkább besűrűsödik, ami jobban ingerelheti a húgyhólyagot, ezért azt a jelzést küldi az agynak, hogy ideje lenne kiüríteni. Így, bár meglepően hangzik, minél több vizet iszunk, annál tovább bírjuk pisilés nélkül, hiszen a híg vizelet kevésbé irritálja a hólyagot. Persze túlzásba esni sem érdemes, hiszen egy bizonyos mennyiség felett valóban gyakrabban szólít a természet - a javasolt napi 2-3 liter folyadék az ideális. Ha a vizeletünk nagyon világos sárga, szinte áttetsző árnyalatú, az annak a jele, hogy kellően hidratált a szervezetünk.

Felfáztunk vagy vesekövünk van

A köznapi nevén felfázásként emlegetett hólyaghurut jellegzetes tünete a gyakori vizelési inger, ám a vizeletürítés fájdalmas, csípő, égő érzéssel jár, és előfordul, hogy csupán pár cseppet tudunk kipréselni magunkból annak ellenére, hogy úgy éreztük, tele a hólyagunk. Szintén gyakori vizeletürítési ingert, ám kis mennyiségű valóban távozó vizeletet okozhat a vesekő, amire sokszor a véres vizelet hívja fel a figyelmet. Ennek oka, hogy a veséből a hólyagba eljutó apróbb kövek a vizelettel távoznak, ám eközben felsérthetik a húgycső falát, ami kisebb vérzést okoz. Ha a tünetek pár nap után sem csillapodnak, netán egy rossz helyre beékelődött kő miatt fájdalmas vesegörcs jelentkezik, mindenképp forduljunk orvoshoz!

Ha korai szakaszban felismerjük afelfázástüneteit, sikerrel kezelhetjük otthon is. Mutatjuk, mivel támogathatjuk testünket a gyógyulásban, és azt is, mely szimptómák megjelenése után jobb, ha orvosi segítséget kérünk. Kattintson a részletekért!

Gyengék a kismedence-izmaink

Akárcsak testünk bármely izma, úgy a medencefenék, a húgyhólyag, a méh, a hüvely és a végbél izmait is szükséges fitten, edzetten tartani. Az idő múlásával ugyanis veszítenek a tónusukból, meggyengülnek, így kevésbé tudjuk visszatartani a vizeletet, hamarabb és sürgetőbben kell az illemhelyiségbe szaladnunk - és bizony az is előfordulhat, hogy pár csepp idő előtt távozik. Az intim területek izomzatát a Kegel-gyakorlatokkal erősíthetjük meg, ezeket az Amerikai Orvosi Kollégium (ACP) szakmai irányelvei is az elsők között javasolják a vizelettartási zavarok kezelésére. Különösen a stressz inkontinencia, azaz a köhögés, nevetés, tüsszentés vagy erőlködés közben jelentkező vizelettartási panaszok esetén nagyon hatásos a kismedence izmainak edzése, nőknél és férfiaknál egyaránt.

Hiperaktív hólyag szindrómánk van

Ha naponta több mint 8 alkalommal tör ránk a sürgető vizelési inger, és ez a jelenség hosszú távon fennáll, akkor előfordulhat, hogy szó szerint hiperaktív a hólyagunk. A kellemetlen tünetegyüttes pontos kiváltó oka nem ismert, a szakértők feltételezései szerint az idegek téves hólyagtelítettségi jelzése, az izomösszehúzódást kiváltó idegsejtek fokozott aktivitása, vagy valamilyen téves reflex állhat a panaszok hátterében. A hiperaktív hólyag szindróma gyakran jár együtt inkontinenciával is, ami még inkább rontja az érintettek életminőségét. A tünetekkel urológus szakorvoshoz érdemes fordulni, aki viselkedés- vagy pszichoterápiát, gáttornát, elektrostimulációt, gyógyszeres kezelést, vagy végső soron műtétet javasolhat a kellemetlen tünetek csökkentéséhez.

Gyógyszert szedünk

Amennyiben valamilyen okból vízhajtó gyógyszert kell szednünk, érthető módon a szokásosnál gyakrabban látogatjuk majd meg a mosdót is. Emellett azonban számos más készítmény, például egyes vérnyomáscsökkentők, antidepresszánsok és izomlazítók is okozhatnak gyakori vizelési ingert, illetve fokozott vizeletürítést. Fontos, hogy önkéntesen sose változtassunk a felírt gyógyszerek adagolásán! Ha kellemetlen mellékhatást tapasztalunk, inkább konzultáljunk a kezelőorvosunkkal, aki módosíthatja a készítmény adagolását, vagy akár másfajta, de hasonló hatású gyógyszert javasolhat.

Magas a vércukorszintünk

A cukorbetegség egyik intő jele, ha gyakran és sokat pisilünk - ennek oka, hogy a felhalmozódott cukortól a szervezet a vizeletkiválasztással próbál megszabadulni. Ha a gyakori ürítés mellett az is megfigyelhető, hogy a vizelet édeskés illatú, akkor mindenképp javasolt ellenőriztetni a vércukorszintünket. Nem véletlen tehát, hogy a cukorbetegség görög és latin eredetű elnevezése (diabetes mellitus) szó szerinti fordításban annyit tesz: mézédes átfolyás. Ha nincs semmilyen anyagcsere-zavarunk, akkor is megfigyelhető, hogy a cukorban gazdag étkezés hatására nő a vizeletmennyiség. A cukormolekulák ugyanis a sóhoz hasonlóan saját súlyuk többszörösét képesek megkötni vízből, ezáltal a termelődő vizelet mennyiségére is hatással vannak.

Fázunk

Az alacsony hőmérséklet hatására a szervezet túlélő üzemmódba kapcsol, a végtagokban található vérerek összeszűkülnek, és testünk a létfontosságú szervek hőmérsékletét próbálja fenntartani, elsősorban a törzsünk területén. Ez azt jelenti, hogy a vérnyomás és a vérkeringés megemelkedik, ennek következtében a szervezet természetes reakciója, hogy próbálja kiszűrni a felesleges folyadékot a vérből, azaz fokozza a vizeletkiválasztást. Ezt a jelenséget szaknyelven hideg diurézisként is emlegetik, melynek velejárója, hogy ha fázunk, több vizeletet termelünk, így hamarabb telik meg a hólyagunk.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Ha a termelődő vizelet mennyisége, vagy a vizeletürítési szokásaink hirtelen és észrevehetően megváltoznak, netán a mindennapi rutinunkat is zavarják, akkor érdemes kivizsgáltatni magunkat. Előfordulhat ugyanis, hogy valamilyen súlyosabb egészségügyi gond okozza a panaszokat, melyet jó mihamarabb kezelésbe venni. Lehet, hogy deréktájon egy porckorongsérv nyomja a hólyag működését is szabályozó idegeket, de a gyakori vizeletürítés olyan komolyabb betegségek tünete is lehet, mint a szklerózis multiplex, vagy a húgyhólyagban növekvő daganat.