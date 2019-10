Betegségre utalhat a végtagzsibbadás

A végtagok gyakori zsibbadása bizonyos esetekben perifériás neuropátiára is utalhat. A kínzó tünetek megszűnéséhez pedig nagyon fontos az alapbetegség kezelése. A részleteket Dr. Jakab Gábor, a Neurológiai Központ neurológusa ismerteti.

Mi az a perifériás neuropátia?

Ha a központi idegrendszeren kívüli idegrostok károsodása miatt nem megfelelő a kommunikáció az idegrendszer és az egyes testrészek közt, perifériás neuropátiáról beszélhetünk. Akkor gyanakodhatunk erre a problémára, ha a végtagokban zsibbadás, bizsergés jelentkezik, vagy érzéskiesést tapasztalunk. Ez utóbbi azt jelenti, hogy nem vagy kevésbé érezzük a fájdalmat és a hőt az adott testrészen. Ha az idegek tovább károsodnak, izomgyengeség is társulhat a tünetekhez, ami idővel akár izomsorvadássá is fajulhat. Ekkor már előrehaladott neuropátiáról beszélhetünk, ám ezt semmiképp sem érdemes megvárni. Már az első gyanús tünetek megjelenésekor forduljunk orvoshoz!

A végtagok gyakori zsibbadása perifériás neuropátiára utalhat. Fotó: iStock

Milyen okai lehetnek?

Ha beütjük könyökünket, akkor elzsibbad az alkarunk, ugyanis megnyomtuk a könyökideget. Ha azonban az ehhez nagyon hasonló zsibbadás vagy a fent említett bizsergés és érzéskiesés többször vagy tartósan jelentkezik, valószínűleg komolyabb dolog állhat a háttérben. Többek között az alábbi betegségek és állapotok jöhetnek szóba:

Traumák: egyes traumák során bekövetkezhet olyan idegsérülés, amely hosszabb távon neuropátiát okoz.

Idegkárosodás: mérgezés, fertőzés, becsípődés vagy egyéb ok következtében is károsodhatnak úgy az idegek, hogy a végtagok zsibbadni, bizseregni kezdenek.

Vérkeringési zavarok: érszűkület vagy perifériás-artériás betegség is állhat a háttérben.

Polineuropátiák: gyakran cukorbetegség, autoimmun betegségek vagyalkoholizmusmiatt alakul ki idegkárosodás.

Hiányállapotok: többek között a niacin (más néven nikotinsav, B3 vitamin) hiánya, de B1- és a B12-vitaminhiány is okozhatja a panaszokat.

Fertőzések: az idegrendszert is érintő vírusos (például övsömör) és bakteriális betegségek (például Lyme-kór) is okozhatnak zsibbadást.

Olyan betegségeknek is utána kell járni, mint a pajzsmirigy-alulműködés, a daganatos betegségek, a szklerózis multiplex (SM) vagy a Parkinson-kór. A gyakori okokon kívül azonban még számos, jóval ritkább dolog állhat a végtagokban jelentkező zsibbadás és érzéskiesés hátterében. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a szedett gyógyszerek esetleges mellékhatásait, a nyugtalan láb szindrómát, a hiperventillációs szindrómát és a pszichés okokat sem - hangsúlyozza a neurológus. A zsibbadás kivizsgálása sokszor összetett feladat, amelybe akár több szakterület képviselőjét is be kell vonni - az ortopédustól a reumatológusig.

A kezelés a diagnózistól függ

Nem mindegy, hogy hol zsibbad és mennyi ideig. Ha tartósan fennáll és rendszeresen visszatér, orvoshoz kell fordulni vele. Részletek itt!

Első körben meg kell állapítani, hogy hol van a baj, tehát melyik testrészek érintettek. Az okot a tünetből kiindulva kell megkeresni. El kell dönteni, hogy a központi idegrendszer vagy a perifériás idegrendszer problémája/károsodása okozza-e a panaszokat. A diagnózishoz széles körű fizikális vizsgálatok - többek között hő- és fájdalomérzet-vizsgálat -, illetve akár képalkotó diagnosztikai vizsgálatok is szükségesek lehetnek. Maga a panasz akkor szüntethető meg, ha a hátterében meghúzódó alapbetegség gyógyítható. Ha tehát a betegség hátterében pajzsmirigyműködési zavar áll, akkor annak kezelésével enyhülhetnek a panaszok. A cukorbetegségnél a vércukorszintet kell rendben tartani, míg a hiányállapotoknál a hiányzó anyag pótlása jelenthet megoldást.

Magát a perifériás neuropátiát azonban tünetileg is lehet kezelni. Ennek egyik legfontosabb eszköze a torna, az izmok folyamatos erősítése. Az idegek regenerálódhatnak ugyan, de a neuropátiát általában csak karban tartani tudjuk. A romlást lelassíthatjuk vagy akár meg is állíthatjuk, a tüneti kezelésre azonban a későbbiekben is szükség lesz.