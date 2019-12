Cukorbetegség: ezért kell napi 30 perc séta

Az már régóta köztudott, hogy a mozgásszegény életmód számos negatív egészségügyi következményt hozhat magával, többek között növelheti a diabétesz kialakulásának esélyét is. Ugyanakkor fordítva is igaz, hogy a rendszeres sport segít kordában tartani a vércukorszintünket, nem véletlen, hogy a már diagnosztizált cukorbetegeknek is azt tanácsolják, hogy eddzenek rendszeresen.

A legjobb sportelhízásellen Egy közelmúltban készült kínai kutatás kiderítette, melyik a legjobb mozgásfajta az elhízás megelőzésére. Kattintson ide, ha kíváncsi az eredményre!

A Koppenhágai Egyetem kutatócsoportja arra a kérdésre kereste a választ, hogy vajon muszáj intenzív mozgásformát választani, vagy már könnyedebb fizikai tevékenység is eléri ezt a pozitív hatást. Egészen pontosan a GLP-1 nevű hormon és az aktivitás kapcsolatát vizsgálták. A glukagonszerű peptid ugyanis olyan hormon, amely a bélrendszerben keletkezik evés közben: ahogy emelkedik a szintje, úgy múlik el éhségünk, és kezd a testünk egyre több inzulint termelni.

Fél óra séta is egészségesebb működésre ösztönzi a testünket. Fotó: iStock

Nem kell megerőltetnünk magunkat az egészségünkért

A kísérletben 1300 túlsúlyos ember adatait monitorozták, és arra jutottak, hogy már az alacsony intenzitású mozgás is emeli a GLP-1 szintünket. "Már napi 30 perc séta vagy kertészkedés is gondoskodik arról, hogy kevésbé legyünk éhesek, illetve hogy egészségesebben működjön az anyagcserénk, ide értve a vércukorszabályzó rendszerünket" - összegezték az eredményeket a Endocrine Connections című tudományos folyóiratban.

Azt azonban hangsúlyozták az orvosok, hogy ezt a pozitív hatást kizárólag férfiaknál tapasztalták. Arra még viszont nem találtak magyarázatot, hogy miért tér el ennyire a két nemnél a GLP-1 hormon működése. Mindenesetre az biztos, hogy nemtől függetlenül jót tesz a testünknek, ha - amikor csak tehetjük - sétálunk a tömegközlekedés vagy autózás helyett, játszunk a gyerekeinkkel vagy unokáinkkal, vagy éppen kézi kosarat választunk a gurulós kocsi helyett bevásárláskor. Ezekkel a hétköznapi tevékenységekkel is összejöhet a napi 30 perc mozgás.

Forrás: Daily Mail