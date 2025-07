Meglepően egészséges a csalán, de nem mindenkinek ajánlott a fogyasztása

A csalánt a legtöbben arról ismerik, hogy a leveleit borító apró szőrszálak érintése égő-viszkető bőrirritációt okoz. Ettől még azonban számos jó hatással lehet az egészségünkre – a szedéséhez viszont ajánlott kesztyűt viselni. „A csalánszőr hatástalanításához akár néhány másodperces blansírozás is elegendő” – olvasható az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer Facebook-posztjában.

Jótékony hatásai ellenére egyeseknek tilos csalánt fogyasztani! Fotó: Getty Images

A csalán ezért egészséges

A csalán igen gazdag fehérjékben, kalciumban, magnéziumban, káliumban és vasban is. Levelei K-, A-, C- és E-vitaminban is bővelkednek, míg magjai telítetlen zsírsavat, linolsavat rejtenek.

„A csalán leveleinek íze a spenótéhoz hasonlít, a magok enyhén diós aromájúak. Remekül illik tojásos ételekhez, de készíthetünk belőle levest, pesztót vagy salátát is. Magjait frissen, szárítva vagy pirítva is fogyaszthatjuk, például müzliben vagy salátára szórva” – sorolták a bejegyzésben a csalán felhasználási lehetőségeit. Ha pedig teát készítenél belőle, forrázz le 200 milliliter vízzel 8-10 friss, megmosott csalánlevelet, majd hagyd állni 10 percig!

Nem mindenkinek tesz jót a csalán

„Számtalan pozitívuma ellenére a csalán fogyasztása nem mindenki számára ajánlott” – figyelmeztetnek a szakértők. Az alábbi esetekben például jobb kerülni: