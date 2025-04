A csalántea kevésbé ismert mellékhatásai – nem mindenki ihatja

A nagy csalán (Urtica dioica) az egyik legnépszerűbb gyógynövényünk, amelynek gyógyászati célú felhasználása több évszázados hagyományra tekint vissza Magyarországon. Nem csupán kiváló tápanyag-, így A-vitamin-, K-vitamin-, kalcium-, magnézium- és rostforrás, de számos olyan vegyületet tartalmaz, amelyek révén összességében is hatékony segítség lehet az egészségmegőrzésben. Mint azt a BBC Good Food írja, a csalánnak gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatást tulajdonítanak, illetve egyebek mellett enyhítheti az ízületi gyulladás okozta fájdalmakat, férfiaknál a prosztatamegnagyobbodásból eredő panaszokat, továbbá allergiásoknál a szénanáthát. Ugyancsak alkalmazzák vérnyomás- és koleszterincsökkentőként, valamint egyes megfigyelések szerint 2-es típusú cukorbetegeknél kedvezően hathat a vércukorszint alakulására.

A csalántea fogyasztása pozitív hatásai ellenére is ellenjavallt bizonyos esetekben. Fotó: Getty Images

Hogyan használhatjuk fel a csalánt?

Kevesen gondolnak rá, de a növény levele a konyhában is kiváló alapanyagnak bizonyul. Készülhet belőle krémleves, főzelék, de akár rétesek töltelékébe is tehetjük – derül ki a Nosalty összeállításából. A tüskék megfelelő előkészítés után már nem jelentenek veszélyt: hőkezeléssel, de akár egy sodrófa alatt kisimítva is semlegesíthetjük a szúrós részeket. Ezzel együtt a csalán leginkább elterjedt hasznosítási módja az, hogy teát főzünk belőle, amelyet aztán belsőleg és külsőleg is alkalmazhatunk egészségügyi célokra. Igazán zsenge leveleket tavasz elején találhatunk a természetben, de egészen a nyár végéig sokfelé szedhetőek a növény levelei. Ezenkívül számos boltban kapható csalánlevél szárított formában.

Ha teát készítenénk, az alábbi receptet érdemes követni.

Önts egy kisebb lábasba egy csésze csalánlevelet és két csésze vizet. Minél több folyadékot adsz hozzá, annál gyengébb lesz a kész tea.

Forrald fel, majd vedd le a tűzről.

Hagyd állni nagyjából öt percig, majd szűrd le. Ezután már fogyasztható is.

Ha szárított levélből készül a tea, akkor szórj két teáskanállal egy teatojásba, majd azt öntsd le forró vízzel egy bögrében, és hagyd állni 10-15 percig.

Kinek nem ajánlott a csalántea?

Számos pozitív tulajdonsága ellenére a csalántea alkalmazása bizonyos esetekben nem javasolt, vagy legalább érdemes róla előzetesen orvossal konzultálni. Ritkán előfordul például, hogy a csalán fogyasztása emésztőszervi panaszokat, esetleg kiütéseket okoz. Várandósság során sem javasolt csalánteát inni, ahogy vese- és húgyhólyagpanaszok esetén is jobb az elővigyázatosság, mert a növény vízhajtó hatással lehet a szervezetre – tanácsolja vonatkozó cikkében a New York-i Mount Sinai kórház. Mindezeken túl fontos kockázati faktor az is, hogy a csalán kölcsönhatásba léphet egyes tartósan szedett gyógyszerekkel, potenciálisan befolyásolva azok hatását. Éppen ezért az alábbi készítmények szedése esetén feltétlenül javasolt kikérni kezelőorvosunk tanácsait a csalántea-fogyasztásról: