Mire jó a bőr száraz ledörzsölése?

A bőrünk a legnagyobb szervünk, védelmező funkcióján kívül a méregtelenítésben is hatalmas szerepet játszik. Ha valamilyen krónikus betegséggel küzdünk vagya szervezetünkben, az bizony a bőrünkön is meglátszódik: lehetséges, hogy csak a színe vagy a rugalmassága változik meg, de az is előfordulhat, hogy komolyabb tünetek jelentkeznek, például gyulladt pattanások vagy ekcéma képében.