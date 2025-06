Hajhullás kezelése: ennyi idő kell a szemmel látható eredményhez

Ha hullani kezd a hajunk, elsőként annak érdemes utánajárni, hogy nem rejlik-e valamilyen alapbetegség, vagy gyulladásos góc a háttérben. Természetesen a bőrgyógyászati vizsgálat sem maradhat el, ha viszont ezeket a problémákat sikerül kizárni vagy gyógyítani, jöhetnek az olyan kezelések, mint a különféle hajvitaminok vagy hajnövesztő samponok, hajszeszek. De vajon mi van ezekben a készítményekben, és mennyi idő alatt hozhat eredményt a használatuk?

„Bár én mindenképpen azt javaslom, hogy tartós hajhullás esetén először a háttérben levő esetleges betegségeknek járjunk utána, a hajvitaminok és helyileg ható készítmények, például samponok, hajszeszek alkalmazását sem vetem el teljesen” – mondja szakértőnk, dr. Hatvani Zsófia bőrgyógyász. A doktornő azt is hozzáteszi: ezektől a szerektől sem szabad azonnali hatást várni, a legjobb eredményt akkor érhetjük el, ha legalább 2-3 hónapig szedjük őket, az eredmény pedig 3-6 hónap után lesz szabad szemmel is látható.

Hajvesztéskor segítenek a vitaminok

Mivel a táplálkozás komolyan befolyásolhatja a hajhullást, ha a hajvesztésünket valamilyen vitamin vagy ásványi anyag hiánya okozza, akkor a különféle étrend- kiegészítőkkel is nagyon jó eredményt lehet elérni. A pontos összetétel természetesen készítményről készítményre eltér, de a legtöbb hajvitamin tartalmaz A-, C-, D- és E-vitamint, valamint a B-vitamincsalád különböző tagjait. Az A-vitamin a fejbőr egészségének megőrzésében játszik szerepet, segítheti a sejtek regenerálódását, és a hajszálak egészségében is fontos szerepet játszó kollagén termelődését, valamint részt vesz a fejbőr faggyútermelésének szabályozásában.

A haj élő anyag, képes visszaépülni. - Fotó: Getty Images

A B-vitaminok közül a legtöbbször a B7-vitaminnal, azaz a biotinnal, a B12-vitaminnal és a folsavval találkozunk a készítményekben. A biotin a haj fő építőköve, a keratin termelődésében vállal szerepet. A B12-vitamin a vörösvértestek képzésén keresztül a hajhagymák vérellátásának javítását segíti, míg a folsav a sejtosztódás folyamatát segíti elő.

Az E- és a C-vitamin erőteljes antioxidáns, utóbbi a kollagén termelését is segíti, a D-vitamin pedig a hajhagymák egészségének fontos őre.

Ásványi anyagokra is szükség van!

"Az egészséges hajhoz nem csak a vitaminok, hanem az ásványi anyagok megfelelő bevitelére is szükség van. Közülük is az egyik legfontosabb a vas, a hajhullás egyik leggyakrabban előforduló oka ugyanis nem más, mint a vashiány. Ennek az ásványi anyagnak a vörösvértestek termelődésében, a vérképzés optimális állapotának fenntartásában, és így a hajhagymák megfelelő vér- és tápanyag-ellátásában van kulcsszerepe. Felszívódását a C-vitamin is segítheti."

A cink a fehérjeszintézishez, a keratin előállításához szükséges, míg a szelén erőteljes antioxidáns hatásával segít, az omega-3 zsírsavak pedig a fejbőr optimális hidratáltságát támogatják.

Hajhullásra jó lehet egy speciális sampon, hajszesz

"A hajvitaminokon kívül helyileg ható szerek, samponok, hajszeszek egész sora is kapható a drogériákban, gyógynövényboltokban. „Ezek általában gyógynövénykivonatokat tartalmaznak, például bojtorjánt, rozmaringot, csalánt, de a niacinamid, a cink és a koffein is jó hatású hatóanyag lehet lokálisan. A legtöbbjük javítja a fejbőr vérellátását, így a hajhagymák megfelelő oxigén- és tápanyag-ellátásának biztosításában segít” – mondja dr. Hatvani Zsófia. Szakértőnk szerint ezektől a szerektől sem lehet azonnali hatást várni, de kitartóan, több hónapig alkalmazva őket, enyhíthetik a tüneteket.