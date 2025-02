Kóros vashiány: így veheted észre az első jeleket

A vashiány az egész szervezet számára komoly megterhelést jelent. A fejlett országokban akár a lakosság 60-80 százalékát is érintheti legalább egyszer élete során. A menstruáló nők nagyobb eséllyel érintettek, mint a férfiak.

A vashiány okai

Elégtelen vasfogyasztás: ha valaki keveset eszik vagy nem táplálkozik kiegyensúlyozottan, kizárólag szénhidrátot fogyaszt, gyakran gyorséttermekben étkezik, illetve nem jól összeállított vegetáriánus vagy vegán diétát követ. Vas felszívódást gátló betegségek, gyógyszerek, tápanyagok: gyulladásos bélbetegségek, daganatok, gyomor- illetve bélrendszeri műtétek, gyakori orrvérzés; valamint reflux vagy fekély miatt szedett gyógyszerek is okozhatnak vashiányt. Emellett a kalcium is csökkenti a vas felszívódását. Fokozott igény: csecsemőknél, gyerekeknél a növekedési ugrás fázisaiban is felléphet, ilyenkor ugyanis megugrik a hemoglobin-igény. Terhesség alatt, illetve menstruáló nőknél is megnő a vasigény. Fokozott az igénye a rendszeres véradóknak is, és mindenkinek, aki valamilyen okból kifolyólag vért veszít. Fertőzések: ha például valakinek férge vagy egyéb olyan betegsége van, amely gyengíti a felszívó rendszert.

A vashiány kezelése

A kezelés a megelőzéssel kezdődik. Ha tehát valakinél magasabb a vashiány kialakulásának rizikója, akkor gondoskodnia kell a többletbevitelről. Ilyenkor aki nem vegetáriánus, de a rizikócsoportba tartozik, annak érdemes több húst, májat fogyasztania. Vegetáriánusoknál is van mód a megelőzésre, egyes magvak ugyanis sok vasat tartalmaznak. Ilyen például a szezámmag és a pisztácia. Mellettük a hüvelyes zöldségek, a teljes kiőrlésű lisztek is hasznosak. Emellett gyógyszerek, multivitaminok, természetes vaskészítmények is szóba jöhetnek.

Ha a vashiány már létrejött, akkor a legfontosabb, hogy fényt derítsenek az okára, és megkezdjék annak kezelését. Emellett a betegnek vastartalmú gyógyszereket, készítményeket kell kapnia. Enyhe vashiánynál gyógyszerre nem feltétlenül van szükség, sokszor elég a táplálkozás módosítása és étrendkiegészítők szedése.

