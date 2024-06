Ezt árulják el az egészségről a mellbimbók

Az emlőbimbók fontos biológiai funkcióval bírnak. Számos idegvégződés található bennük. Ezek révén válnak kellően érzékennyé arra, hogy a mellre tett csecsemő által ingerelve oxitocin szabaduljon fel a kismamák szervezetében. E hormon hatására indul meg a tej kiválasztása az emlőszövetből a mellbimbó tejcsatornáin keresztül, táplálva a kicsit – írja Dan Baumgardt, a Bristoli Egyetem idegtudományi és anatómus szakembere a The Conversation oldalán megjelent cikkében. Hozzáteszi, nemcsak maguk a bimbók, de azok udvara (areola) is fontos szerepet tölt be. Mirigyei olyan váladékot juttatnak a bőrre, amely óvja a területet a szoptatás során a sérülésektől és dörzsölődéstől.

A mellbimbóknak fontos szerep jut az anyatejes táplálásban. Fotó: Getty Images

A tejelválasztást ugyanakkor nem kizárólag a kisgyermek szájmozgása indíthatja be. Még a sírása hangja is alkalmas lehet arra, hogy oxitocintermelésre stimulálja az agyalapi mirigyet, avagy a hipofízist. Utóbbi már a terhesség során is közreműködik a mellszövet növekedésében, majd a prolaktin hormon által a tejtermelés beindításában. Érdemes azonban megemlíteni, hogy a prolaktin túl is termelődhet, ami például nem szoptató nőknél és férfiaknál is tejszivárgást válthat ki. A háttérben gyakran úgynevezett prolaktinóma áll, amely az agyalapi mirigy jóindulatú daganata. A prolaktinóma bármely nemet érintheti, és az abnormális prolaktintermelődésen túl egyéb panaszokat is okozhat. Mivel közel helyezkedik el a látóidegek kereszteződéséhez, a növekedő tumor például arra nyomást helyezve akár látásvesztést is eredményezhet.

Emlőbetegségek jelei a mellbimbókon

Mint arra Baumgardt rámutat, olykor az emlő megbetegedései a mellbimbókat érintő változások formájában is megmutatkozhatnak. A bőr viszketővé, hámlóvá, vörössé válhat, mintha ekcémás lenne. A mellbimbó struktúrája is megváltozhat: befelé fordulhat, a bőre ráncosabbnak tűnhet, apró gödröcskék jelenhetnek meg rajta. Szintén felléphet vér- vagy váladékszivárgás, amelynek színe a sárgától a zöldön át a vöröses árnyalatilag terjedhet. A felsorolt panaszok mindegyikével javasolt mihamarabb orvoshoz fordulni, akárcsak emlőben tapintható csomók, dudorok és egyéb rendellenességek megjelenése esetén. Az aggodalomra okot adó elváltozások korai felismeréséhez elengedhetetlen az éberség, azaz az emlőszövet rendszeres önvizsgálata és a mammográfiás vizsgálaton való megjelenés, amely Magyarországon szervezett népegészségügyi program keretében is elérhető.

A szakember ezzel együtt felhívja a figyelmet, hogy noha az emlők egészsége kapcsán főként a nők kerülnek szóba, valójában nemtől függetlenül mindenkinek ügyelnie kell a gyanús elváltozásokra. Kisebb volumenben, de a férfiak szervezetében is jelen van mellszövet. Bár az emlőkrákos megbetegedések 99 százalékát nőknél diagnosztizálják, a férfiak sem védettek. A Nemzeti Rákregiszter adatai szerint itthon mintegy kétszáz férfinél mutatnak ki mellrákot évente.

Mindazonáltal a mellbimbók nem csupán rosszindulatú elváltozás következtében váladékozhatnak. Felléphet hasonló panasz terhesség során és tablettás fogamzásgátlók szedése mellett. Szintén kiválthatja masztitisz, azaz mellgyulladás, amely elsősorban szoptató anyákat érint ugyan, de előfordulhat nem szoptató anyáknál, sőt, akár férfiaknál is.

A harmadik mellbimbó

A Jóbarátok c. televíziós sorozat rajongóinak aligha hat újdonságként, hogy bizony vannak, akiknek nemcsak két mellbimbójuk van, hanem akad egy harmadik is. A sorozatban a 2023-ban tragikusan elhunyt Matthew Perry karaktere, Chandler Bing számára okoz kellemetlenségeket egy extra mellbimbó. A valóságban is ismert azonban több hírességről, hogy szintén van egy harmadik mellbimbójuk, így például Mark Wahlbergről és Lily Allenről. Összességében az emberek 1-6 százaléka lehet érintett, bár a Föld különböző területein nagyon eltérő becslések születtek eddig. A Clevelandi Klinika vonatkozó leírása szerint az Egyesült Államokban a lakosság 6 százalékának, míg Magyarországon csupán a 2,2 ezrelékének van harmadik mellbimbója.

Jellemzően egyébként csak egy pigmentáltabb foltról van szó, amely leginkább egy anyajegyre hasonlít, és sokszor hosszú éveken keresztül nem is ismerik fel. Ezzel együtt az extra mellbimbóhoz is kötődhet emlőszövet, egyben érzékenyen reagálhat a hormonális változásokra, fájhat, megnagyobbodhat. És hogy miért fejlődhet ki egy harmadik mellbimbó is olykor? Nos, Baumgardt szerint ez egyfajta evolúciós visszhang. A kutyáknak, macskáknak és sertéseknek például két párhuzamos sorban több csecsbimbójuk is van, hogy egyszerre nagyobb almot is táplálni tudjanak. Embereknél a magzati fejlődés során kettő kivételével ezek a mellbimbók visszafejlődnek, néha mégis előfordul, egy vagy kettő is megmarad pluszban. Sőt, az extra mellbimbók nem is mindig korlátozódnak a mellkas területére: van, hogy a lábon, arcon vagy a nemi szervek környékén fejlődnek ki.

„A mellbimbók rendellenességei potenciálisan súlyos mellproblémákra utalhatnak. Ugyancsak jelezhetnek továbbá neurológiai és fejlődési zavarokat. Éppen ezért fontos kellő figyelmet fordítani a mellbimbókat és emlőket érintő bármilyen elváltozásra, illetve lehetőség szerint orvossal konzultálni róla” – írja cikkében Baumgardt.