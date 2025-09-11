6 jel a bőrön, ami orvosért kiált – komoly betegség is állhat mögöttük

Bőrünk változásai – például kiütések, foltok, anyajegyek, elszíneződések vagy hámlás – nem mindig pusztán esztétikai problémát jelentenek. A Cleveland Clinic gyűjtése rámutat, hogy már a legapróbb elváltozás is komoly betegségre utalhat.
Új foltok, anyajegyek, szeplők
Általában nincs ok aggodalomra, de ezek akár a bőrrák tünetei is lehetnek. Figyeljük meg, hogy az anyajegy, folt széle egyenletes-e, mindenhol egyforma-e a színe, mekkora a mérete, és látványosan nagyobb lett-e viszonylag rövid idő alatt.
Sárgás csomók a szemhéjon
A szemhéjon megjelenő sárgás, lapos zsírcsomók a magas koleszterinszint egyik első jelei lehetnek. Bár fájdalmat nem okoznak, érdemes kardiológiai és laborvizsgálatot kérni, hiszen szív- és érrendszeri kockázat is fennállhat.
Sárgás bőr és szemek
Ha túl sok méreganyag halmozódik fel a szervezetben, az okozhat besárgulást, illetve májgondokra is utalhat. Ha sárgának látod magad, érdemes kivizsgáltatni a májat, az epét és a hasnyálmirigyet, illetve kizárni a hepatitiszt és a mononukleózist.
Viszketés és hámló bőr
A bőrviszketés mögött számtalan probléma húzódhat, kezdve az egyszerű bőrszárazságtól, az allergiás reakción át, egészen a súlyos májproblémákig. Érdemes tudni, hogy ha feltűnően sokszor kínoz a viszketés, az akár cukorbetegséget, vagy rosszul kezelt diabéteszt is jelezhet, hiszen ha tartósan magas a vércukorszint, akkor fokozódik a vizeletürítés, ami dehidratációt eredményez. Ennek eredménye pedig a feszülő, hámló, viszkető bőr. Emellett cukorbetegség esetén hajlamosabbá válik a beteg különböző fertőzésekre, melyeknek gyakori tünete a viszketés – írja a Cukorbeteg Központ.
Ha a fejbőröd vagy a könyököd viszket és hámlik, akkor a tartósan fennálló, vastag, fehér hámlással járó bőrgyulladást általában a pikkelysömör okozza. Ez egy autoimmun eredetű, gyulladásos bőrbetegség, ami bár nem fertőző, de gyakran komoly lelki terhet jelent az érintetteknek.
Hámló bőr az orr és a száj körül
Leggyakrabban az A-, C-, E-, vagy B-vitamin hiányára utal, különösen, ha koncentrációs zavarokkal, hajhullással, könnyen töredező körmökkel is párosul. Ha nem hámlást, hanem sebesedést tapasztalsz, annak hátterében pedig a herpeszvírus állhat.
Kvíz: mennyit tudsz az ereidben folyó vérről? – Tedd próbára tudásod!
Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték
Ez is érdekelhet
Kiütések az arcon
Az arcon, különösen az orr és az orcák környékén jelentkező pirosas, gyulladt bőrtüneteket rosacea vagy akár autoimmun betegség, például lupus is okozhatja. Ha a bőrpír nem múlik, vagy napfény hatására rosszabbodik, mindenképp érdemes szakorvost felkeresni.
Fordulj orvoshoz, ha
- a bőrelváltozás tartós, viszket, fáj, hámlik vagy gyorsan terjed;
- az anyajegy megváltozik (szín, méret, alak);
- új elváltozás jelenik meg, amit korábban nem észleltél;
- a bőrtünetek mellett egyéb panasz (fáradékonyság, láz, fogyás) is jelentkezik.