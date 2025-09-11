Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
6 jel a bőrön, ami orvosért kiált – komoly betegség is állhat mögöttük

N.M.M.
Szerző N.M.M.

A bőr nemcsak testünk legnagyobb szerve, hanem egyfajta tükör is, amely gyakran belső problémákat jelez.

Bőrünk változásai – például kiütések, foltok, anyajegyek, elszíneződések vagy hámlás – nem mindig pusztán esztétikai problémát jelentenek. A Cleveland Clinic gyűjtése rámutat, hogy már a legapróbb elváltozás is komoly betegségre utalhat.

Középkorú nő nézi az arcát egy kézitükörben.
Arcbőrünk sok mindent elárulhat az egészségünkről. Fotó: Getty Images

Új foltok, anyajegyek, szeplők

Általában nincs ok aggodalomra, de ezek akár a bőrrák tünetei is lehetnek. Figyeljük meg, hogy az anyajegy, folt széle egyenletes-e, mindenhol egyforma-e a színe, mekkora a mérete, és látványosan nagyobb lett-e viszonylag rövid idő alatt. 

Sárgás csomók a szemhéjon

A szemhéjon megjelenő sárgás, lapos zsírcsomók a magas koleszterinszint egyik első jelei lehetnek. Bár fájdalmat nem okoznak, érdemes kardiológiai és laborvizsgálatot kérni, hiszen szív- és érrendszeri kockázat is fennállhat.

Sárgás bőr és szemek

Ha túl sok méreganyag halmozódik fel a szervezetben, az okozhat besárgulást, illetve májgondokra is utalhat. Ha sárgának látod magad, érdemes kivizsgáltatni a májat, az epét és a hasnyálmirigyet, illetve kizárni a hepatitiszt és a mononukleózist.

Viszketés és hámló bőr

A bőrviszketés mögött számtalan probléma húzódhat, kezdve az egyszerű bőrszárazságtól, az allergiás reakción át, egészen a súlyos májproblémákig. Érdemes tudni, hogy ha feltűnően sokszor kínoz a viszketés, az akár cukorbetegséget, vagy rosszul kezelt diabéteszt is jelezhet, hiszen ha tartósan magas a vércukorszint, akkor fokozódik a vizeletürítés, ami dehidratációt eredményez. Ennek eredménye pedig a feszülő, hámló, viszkető bőr. Emellett cukorbetegség esetén hajlamosabbá válik a beteg különböző fertőzésekre, melyeknek gyakori tünete a viszketés – írja a Cukorbeteg Központ. 

Ha a fejbőröd vagy a könyököd viszket és hámlik, akkor a tartósan fennálló, vastag, fehér hámlással járó bőrgyulladást általában a pikkelysömör okozza. Ez egy autoimmun eredetű, gyulladásos bőrbetegség, ami bár nem fertőző, de gyakran komoly lelki terhet jelent az érintetteknek.

Hámló bőr az orr és a száj körül

Leggyakrabban az A-, C-, E-, vagy B-vitamin hiányára utal, különösen, ha koncentrációs zavarokkal, hajhullással, könnyen töredező körmökkel is párosul. Ha nem hámlást, hanem sebesedést tapasztalsz, annak hátterében pedig a herpeszvírus állhat.

Kiütések az arcon

Az arcon, különösen az orr és az orcák környékén jelentkező pirosas, gyulladt bőrtüneteket rosacea vagy akár autoimmun betegség, például lupus is okozhatja. Ha a bőrpír nem múlik, vagy napfény hatására rosszabbodik, mindenképp érdemes szakorvost felkeresni.

Fordulj orvoshoz, ha

  • a bőrelváltozás tartós, viszket, fáj, hámlik vagy gyorsan terjed;
  • az anyajegy megváltozik (szín, méret, alak);
  • új elváltozás jelenik meg, amit korábban nem észleltél;
  • a bőrtünetek mellett egyéb panasz (fáradékonyság, láz, fogyás) is jelentkezik.

