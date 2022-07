Van olyan állapot, amikor a bőrrák nem látható. Leginkább a hónaljban, térdhajlatban, nyakon fordulnak elő a bőr alatt enyhén kitapintható csomók. Így bár a betegség a bőrben jelentkezett, ott nem produkál tüneteket. A nem látható, de tapintható csomók azt is jelezhetik, hogy a bőrrák átterjedt a nyirokcsomókra.



Pattanásos az arcbőre? Esetleg a háta is? A pattanásosság - szakkifejezésselakne- a leggyakoribb bőrgyógyászati megbetegedések egyike. De mi is az akne valójában? Röviden: a faggyúmirigyek betegsége. Itt olvashat róla bővebben.

Hasi fájdalom

A nyirokcsomók mellett a rák a májra is átterjedhet. Ha ez történik, fájdalmat érezhetünk a jobb felső hasi részen. Ilyenkor érdemes orvoshoz menni, bár megijedni nem kell, mert számos más betegség tünete is lehet.

Nem árt tisztában lenni azzal, mit üzen a test. Fotó: 123rf

Légzési gondok

Ha egy melanómának áttétei képződtek, akkor a tüdőre is átterjedhet. Ilyenkor fulladás, légszomj, köhögés jelentkezhet. Ekkor tehát, bár kicsi az esély, melanómánk is lehet - menjünk el kivizsgálásra.

Ízületi fájdalom

A csontokra is átterjedhet a bőrrák, még akkor is, ha bőrtünetek nem jelentkeztek. Ilyenkor arthritiszhez hasonló ízületi fájdalmaink lehetnek - ha nem tudjuk, miért, menjünk orvoshoz.

Homályos látás

A melanóma a melanocita nevű pigmentet termelő sejtekben kezdődik, amelyek nemcsak a bőrünkben, hanem például a szemünkben is megtalálhatóak. Ha ezek körül a sejtek körül alakul ki a rák, akkor homályos látást eredményezhet.

Hasi görcsök

A melanóma emésztőrendszeri tüneteket is okozhat, mivel ezen a részen is találhatóak melanociták. Ilyenkor a görcsök mellett hasmenés, hányás, székrekedés is jelentkezhet. Ez újabb ok arra, hogy ne vegyük félvállról a gyomorproblémákat.

Forrás: Womenshealthmag.com