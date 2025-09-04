Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Ilyen, ha az immunrendszer megtámadja a bőrt – Meglepő tényező állhat az autoimmun bőrbetegségek mögött

Perl Kitti
Szerző Perl Kitti

Tested védekezőrendszere normál esetben a kórokozókkal veszi fel a harcot. Előfordulhat azonban, hogy tévesen bőrödet támadja meg. Röviden ez az autoimmun bőrbetegség definíciója. Mutatjuk, milyen típusai vannak, és mit tehetsz ellenük!

Autoimmun bőrbetegség akkor alakul ki, amikor az immunrendszer a bőr sejtjeit veszi célba. A Semmelweis Egyetem listája szerint a leggyakoribb ilyen problémák közé sorolható a pikkelysömör, a dermatomiozitisz, a szkleroderma, a bőrérintettséggel járó lupusz, a vaszkulitisz, valamint a pemfigusz.

férfi az alkarját vakarja
Előfordulhat, hogy tested védekezőrendszere tévesen bőrödet támadja meg. Fotó: Getty Images

Az autoimmun bőrbetegségek okai és kezelésük

Többféle tényező is közrejátszhat abban, hogy a szervezet a saját sejteket ellenségként azonosítja. A genetikai hajlamon kívül növelhetik a kockázatot hormonális tényezők, a nem – a nők gyakrabban érintettek –, a fokozott stressz és bizonyos környezeti hatások is, úgymint a napfény, a bőrsérülések és a fertőzések.

Lehetséges kezelési módok

Az autoimmun bőrbetegség kezelése nagyban függ a probléma típusától és súlyosságától. Általánosságban elmondható azonban, hogy jó eredményeket érhetünk el helyileg ható szteroidos vagy D-vitamin-tartalmú krémekkel, fényterápiával, immunszuppresszív gyógyszerekkel és célzott immunterápiákkal is.

A kezelési lehetőségeknek egyébként igen széles a palettája – a hagyományostól egészen a legmodernebb terápiákig –, ráadásul folyamatosan bővül is. A legmegfelelőbb, személyre szabott gyógymód kiválasztásához mindig kérd szakorvos segítségét!

Hasznos tippek a hétköznapokra

A legfontosabb, hogy tudatosítsd magadban: az autoimmun bőrbetegség egy krónikus, nem gyógyítható, de megfelelő kezelés mellett jól kordában tartható egészségi probléma. Öndiagnózissal és önkezeléssel nem éri meg próbálkozni, mert azzal csak súlyosbíthatod állapotodat – ezeket bízd inkább szakemberre! A bőrgyógyász által összeállított kezelési tervet pedig mindig pontosan tartsd be, és ne hagyd abba a terápiát, amíg kezelőorvosod azt nem javasolja!

Ügyelj bőröd rendszeres hidratálására, és igyekezz elkerülni a bőrsérüléseket – tehát egyebek mellett ne vakarózz, ne vidd túlzásba a napozást, szoláriumozást! A szakszerű kezelést emellett nagyon fontos megfelelő stresszkezeléssel is kiegészíteni, hogy minél tovább elnyújthasd a fellángolások közötti tünetmentes időszakokat.

Felismered képről a bőrproblémákat? Teszteld!

Bőrünk a legnagyobb szervünk, amely egész testünket körbeveszi egyfajta védőpajzsként. Mivel sokféle támadást kell kiállnia, rengeteg tünet és elváltozás jelenhet meg rajta. Lássuk, mennyire vagy képben ezekkel!

