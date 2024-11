Atópiás dermatitisz vagy ekcéma? Segíthet az állandó hidratálás

Ötéves kisfiam bőre csecsemőkora óta nagyon száraz. Ám ennél többről van szó: időnként piros foltok tarkítják, főként a karjain és lábain, olykor még a törzsén is. Ilyenkor a teljes teste érdes tapintásúvá válik. Hol erősebbek, hol gyengébbek a tünetek, olykor el is múlnak. Rosszul hangzik, de szerencsére számára nem elviselhetetlen. Időnként ugyan jobban viszket neki – főként a hajlatokban –, de hál istennek annyira nem, hogy szenvedjen tőle, netán sebesre vakarja. Inkább kellemetlennek tűnik. Ám épp ez a csapdahelyzet a dologban: nehezen jutunk el nála tartós megoldásig, mivel ő nem panaszkodik, mi pedig jó ideje kísérletezünk, hátha az egyik szer végre beválik. Főként krémeket kaptunk a problémára – az összes védőnőnk és aktuális gyerekorvosunk javaslatát kipróbáltuk, még az ismerős orvosokét is. Megvoltak a patikában kevert zsírosabbak is, és a kozmetológiai laborokból kikerült drága csodák is. Ideig-óráig a legtöbb segített (már csak a zsírosítással, hidratációval is), de véglegesen egyik sem szüntette meg a tüneteket. Hál’ istennek a kisfiam kedvén mindez nem látszik, inkább csak mi, felnőttek aggódunk érte.

Képünk illusztráció.

Gyanakodtunk persze élelmiszer-alapanyagokra, műszálas ruhákra és öblítőszerekre is, de a gyökerek valószínűleg mélyebbre nyúlnak. Ettől még persze igyekszünk minél bőrbarátabb, természetesebb anyagokkal körülvenni őt.

Tízéves kislányom egykor hasonló érzékenységgel küzdött, sőt, egykor én is – mindketten kinőttük. Úgyhogy egyrészt vélhetően genetikai hátterű a dolog nálunk, másrészt biztató a helyzet a jövőre nézve.

Egy jó krém egyébként csak egyik része a kezelésnek. Lényeges lehet minden olyan kemikália, ami nagy felületen érintkezik a bőrrel. Kulcsfontosságú ezek közül a fürdető – legyen az szappan vagy tusfürdő. Az egyértelmű, hogy ezek közül mindig is a hipoallergéneket kerestük, lehetőleg mindenféle adalékanyag és illatosítás nélkül. Ám van, mikor ez kevés, és professzionális termék kell. Vagyis valami olyan, ami nem kapható minden kisboltban, hanem speciálisan erre a problémára fejlesztették ki.

A problémára, ami mostanra nevet is kapott számunkra: atópiára hajlamos bőr vagy atópiás dermatitisz, ekcéma, vagyis öröklött hajlam az allergiás reakciókra. Először leggyakrabban három hónapos korban jelentkezik, először az arcon, majd a végtagokon, esetleg a fejbőrön.

Főbb jellemzői a szakirodalom szerint:

Bőrszárazság: Az atópiás bőr gyakran nagyon száraz, mert a bőr barrierje (védelmi rétege) sérült, és nem tudja jól megtartani a nedvességet.

Érzékenység: A bőr hajlamos az irritációra, viszketésre és gyulladásra különböző külső tényezők (pl. szappanok, hideg idő, pollenek) hatására.

Viszketés: A viszketés miatt a gyermekek gyakran vakarják a bőrüket, ami további irritációt és gyulladást okozhat.

Kiütések: Gyakoriak az ekcémás kiütések, amelyek leggyakrabban a hajlatokban (könyök, térdhajlat) és az arc környékén jelennek meg.

Mi okozza?

Mint szó volt róla, az atópiára hajlamos bőr gyakran öröklődhet (annak az esélye, hogy egy gyermek atópiás dermatitisben szenvedjen 30%, ha az egyik szülője érintett, és 70% abban az esetben, ha mindkettő), de kialakulásában szerepet játszhat az immunrendszer túlérzékenysége és bizonyos környezeti elemek is (például túlzott higiénia, rosszul szellőztetett lakás, túl jó szigetelés, cigarettafüst, környezetszennyezés…). Jó hír, hogy a tizenöt évnél idősebbeknek már csak 4%-a szenved tőle, vagyis a „kinövés” nem csupán városi legenda.

Súlyos esetben ettől függetlenül feltétlen szükséges bőrgyógyász bevonása és rendszeres ellenőrzés. A szakember gyulladáscsökkentő szereket, például kortikoszteroidokat vagy immunmodulátorokat is felírhat. Ám ha (szerencsésen) enyhébb a helyzet, akkor elég, ha a bőrt állandó hidratált állapotban tartjuk speciális, illatmentes, hipoallergén készítményekkel. Így megerősíthetjük annak saját védőrétegét. Ez már csak azért is fontos, mert modern korunkban lehetetlen minden allergént elkerülni.

Tesztünkben most egy úgynevezett olajtusfürdőt próbáltunk ki. Már önmagában az olajos kivitel jól hangzik, hiszen jó ellentétnek tűnik a szárazsággal szemben. Önmagában egy tusfürdő akár száríthat, ám az olajos állag megakadályozza ezt. Persze ennél összetettebb a hatásmechanizmus. Aktuális termékünk tehát:

Bioderma Atoderm Olajtusfürdő

Mint az ismertetőben írják, 24 órás hidratáló hatást és azonnali komfortérzetet biztosít. Intenzíven hidratál, puhítja, nyugtatja az irritált bőrt, tisztít, és visszaállítja a bőr megfelelő lipidrétegét, kíméletes még a legérzékenyebb bőrrel szemben is. Mindez igazán jól hangzik egy aggódó szülő számára, az pedig főként, hogy a termék bőrgyógyászok által ajánlott. Csaknem húsz összetevője van: ennyi mikroanyag táplálja tehát a meggyötört bőrt.

Fotó: Bioderma

Ez az, ami a címkéről kiderül. De lássuk a gyakorlatot!

Itt most ez mellékes, de azért elmondjuk, hogy szép, ízléses kivitelű termékről van szó – az már fontosabb, hogy könnyen használható. A kisgyermekes szülők kifejezetten értékelik, ha bármit „nyomós”, vagyis pumpás kiszerelésben vehetnek meg, hiszen legalább egy, de általában mindkét kezük állandóan foglalt. Olajállagnál fogva az Atoderm Olajtusfürdő a felnőtt felhasználónak is kellemes érzetű, utólag könnyen lemosható – de végül is a kezünk bőrének is jót tesz. A folyadék krémes, selymes, szinte érezzük, ahogyan a gyermekünk bőre is ilyenné válik majd. Természetesen nem csípi a szemet, és ami érdekes: nem teljesen illatmentes, de enyhe az illatosítása. (Ezt azok fogják értékelni, akik sok kimondottan kellemetlen szagú gyógyszergyári keveréket próbáltak ki korábban.)

Ahhoz kellett néhány hét, hogy foltok halványuljanak, de vakarózás határozottan kevesebb lett addig is, és csökkent a kisfiam bőrének érdessége – nem csak közvetlen fürdés után.

Az olajtusfürdőt naponta ajánlják használni testre, arcra és kézre – legfeljebb kétszer. Akár zuhanyzáshoz, akár fürdéshez, ami után testápolót is kínál a márka. Ami a legjobb: ez nem kimondottan baba- vagy gyerektermék; a felnőttek is szeretni fogják. Ettől függetlenül, ha azt tapasztaljuk, hogy a bőrszárazság továbbra is fennáll, nem árt kikérni egy bőrgyógyász véleményét.



Ami pedig a kisfiamét illeti, ennyit mondott: „nagyon jó”.