Ekcéma az intim régióban: így kezeld a kellemetlen panaszokat

Dr. Brezán Edina, a Dermatica bőrgyógyásza, kozmetológus azzal a jó hírrel szolgált, hogy bár az ekcéma krónikus bőrbetegség, a kínzó viszketés azonban enyhíthető, a gyulladás kezelhető.

Az ekcémának több típusa van, de jellemzően nem mindegyik érintheti az intim testtájakat. Fotó: Getty Images

A külső nemi szerveken jellemző a kontakt ekcéma

Az ekcéma (dermatitisz) a leggyakoribb, gyulladással, szárazsággal és viszkető érzéssel járó bőrbetegség, amely testszerte bárhol megjelenhet, és bár leggyakrabban a végtagokat érinti, az intim területek bőrfelületein is kialakulhatnak a vöröses, fénylő, viszkető foltok. Az ekcémának több típusa van, de jellemzően nem mindegyik érintheti az intim testtájakat. Az atópiás dermatitisz például általában gyerekkorban kezdődik, és tipikus megjelenési formája a száraz, kipirosodott bőr, amely viszket és gyakran be is repedezik. Az akut tenyér-talpi ekcéma, vagyis a diszhidrotikus ekcéma a kezeken, ujjakon, lábfejen, talpon jelenik meg és típusos tünetekkel jár.

A külső nemi szerveken leginkább a kontakt ekcéma okozhat kínzó tüneteket. Az allergiás kontakt dermatitisz akkor alakul ki, ha a páciens bőre kontaktusba, kapcsolatba kerül egy olyan anyaggal, amely allergiát vált ki nála. Ez bármi lehet, gyakran valamilyen fém, virág, háztartási anyag, festék. Intim területeknél gyakran ilyenek továbbá az illatosított mosakodószerek, szappanok, tusfürdők. Az így kialakult ekcémás tünetek (kivörösödő bőr, erős viszketés, duzzanat, hólyagocskák, amelyek kifakadhatnak, váladékozhatnak) nem azonnal, hanem akár napokkal később jelennek meg. Ha a tünetek, főként a duzzanat és a pirosság, közvetlenül az allergénnel való érintkezés kapcsán jelennek meg, akkor csalánkiütésről lehet szó.

Így lehet kezelhető az intim részeken kialakult ekcéma

"Az ekcéma kezelésének alapja a bőr folyamatos hidratálása, az elveszített zsírok, lipidek pótlása, amely tünetmentes állapotban is fontos. A helyi gyulladáscsökkentő készítmények viszonylag rövid idő alatt szüntetik meg a gyulladást, ami gyors és jelentős megkönnyebbülést jelent a páciensnek. A tünetek enyhülésekor úgynevezett immunmoduláló helyi krémekkel, kenőcsökkel fenntartható a hosszabb tünetmentes állapot. A szakszerűn alkalmazott immunmoduláló szerek úgy akadályozzák meg a gyulladásos folyamatok kialakulását, hogy közben nem károsítják a bőr szerkezetét. Személyre szabottan más kiegészítő kezelések is szóba jöhetnek, mint bizonyos viszketéscsillapító szerek, gyógyszeres kezelés" – hangsúlyozza dr. Brezán Edina. Bőrgyógyász szakorvos javaslatára ajánlott utánajárni az esetleges provokáló tényezőknek is – kontakt ekcéma esetén elsősorban a tisztálkodószereknek, a fehérnemű anyagának.

A bőrszárazságra hajlamos személyeknek eleve ajánlatos illat- és színezőanyagmentes mosdótermékeket és pamut fehérneműt viselni. Emellett nem szabad megfeledkezni a stresszről sem mint önálló rizikófaktorról, és azt is tudni kell, hogy sok esetben a gondos kivizsgálás során sem lehet a tünetekért felelős tényezőt kimutatni. A kezelés azonban ekkor is elengedhetetlen.