Életveszélyes mogyoróallergia: miből lehet észrevenni első alkalommal?

A földimogyoró az egyik leggyakoribb allergén, ami – egyéni érzékenységtől függően – több szervrendszert is érintő tüneteket okozhat az arra érzékenyeknél.

Várhatóan ezekben a hetekben vezetik be azt az intézkedést, amely alapján kitiltják az oktatási intézmények menzájáról a földimogyorót, dióféléket, illetve szezámmagot tartalmazó ételeket.

A mogyoróallergiás gyerekek korán megtanulják, hogy nem szabad elfogadniuk a mogyorót. Fotó: Getty Images

A mogyoróallergia tünetei

- bőrkiütés

- ekcéma

- orrfolyás

- tüsszentés

- köhögés

- rekedtség

- hasmenés

- hányinger

- hányás

- viszketés, duzzanat a száj vagy szem körül

- légszomj, nehézlégzés

- szédülés

- ájulás

Nem mindegyik tünet jelentkezik egyszerre, ezért érdemes már akkor is orvoshoz fordulni, ha csak egy vagy két panaszt észlelünk, a beteg állapota ugyanis rövid idő alatt rosszabbodhat. A földimogyoró-allergia által okozott legsúlyosabb, életet is veszélyeztető állapot az anafilaxia, amely fulladással, illetve keringés- és szívmegállással is járhat, és azonnali orvosi beavatkozást igényel. Ilyenkor mentőt kell hívni.

Egy nemrégiben közzétett vizsgálat szerint a korai hozzátáplálás során adott földimogyoró hosszú távon is segíthet megelőzni a földimogyoró-allergia kialakulását. Dr. Moric Krisztina, az Allergiaközpont allergológusa összegezte a földimogyoró korai bevezetésének előnyeit.

Ettől függ, mennyire súlyosak a tünetek

Az, hogy kinél melyik tünet jelentkezik és az mennyire súlyos, az attól függ, hogy a földimogyoró allergén összetevői közül melyik okozza a tüneteket. A multiplex allergiateszt segítségével meghatározható, hogy a földimogyoró melyik allergén komponensével szemben áll fenn allergia, így pontosabb és hatékonyabb kezelést is lehetővé tesz.