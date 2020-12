A legjobb hatóanyagok száraz bőrre

A száraz bőr éppúgy igényli a napi egy-két alkalommal történő alapos tisztítást akárcsak a zsíros bőr. Azonban ehhez érdemes mindig olyan termékeket választani, amelyek megfelelőek a bőrtípus számára, és nem károsítják a kültakaró védőrétegét. Erre alkalmasak lehetnek az olyan krém- vagy olajtusfürdők, amelyek PP-vitaminokat és növényi biolipideket - például kókuszdió és napraforgó észtereket - tartalmaznak. Ezek az összetevők hatékonyan enyhítik a bőrfeszülést, megvédik a különböző baktériumokkal és allergénekkel szemben, valamint csillapítják a kellemetlen irritációt, viszketést is.

Mi okozhatja a bőr szárazságát? Részletek itt.

Azok számára, akik nem szeretik a folyékony tisztálkodószereket, elérhetőek már magas olajtartalmú, kifejezetten száraz bőrűek számára javasolt szappanok is. A cinket, glicerint és sheavajat tartalmazó szappanok óvják a bőr természetes fiziológiai egyensúlyát, és megszüntetik a kellemetlen, feszülő érzést. A bőrtípushoz igazított szerek tartósan képesek helyreállítani a bőrfelszínt, fokozva az ellenálló képességet már mosakodás közben is.

h i r d e t é s

A száraz bőr ápolása nagy körültekintést igényel. Fotó: Getty Images

Speciális hidratálás éjjel-nappal

A reggeli és az esti tisztálkodást követően fontos a megfelelő hidratálás. Az ápoló és puhító krémek, illetve gélek használata megelőzi a bőr kellemetlen, húzódó érzését, visszaadja egészséges fényét, valamint megvédi a külső hatásokkal szemben. Az erre a célra alkalmas, tápláló hatású készítmények hatóanyagai közé tartoznak a különböző létfontosságú zsírsavak - például omega-3 és 6 - valamint a felhámban természetes módon jelen lévő biolipidek (ceramidok). Ezek a hatóanyagok képesek kíméletesen, biológiai úton stimulálni a lipidek és proteinek termelődését a bőrben.

Az shea-, avokádó- és az édesköménykivonatot, valamint a vazelint és glincerint tartalmazó krémek tápláló, helyreállító és nyugtató hatásuknál fogva gyorsan enyhíthetik a száraz bőr diszkomfort érzetét, a foszforil-kolin származékok pedig a barrier megerősítésével segítik a víz megkötését a bőrben. Azok számára, akik gyakran küzdenek - a sokszor felülfertőzéseket is kiváltó - kínzó vakarózással is, javasolt olyan hidratáló készítményeket alkalmazni, amelyek a PEA nevű viszketésgátló hatóanyagot is tartalmazzák.

Szem körüli ápolás

A szem környékének ápolására ma már elérhetők olyan kombinált - például napraforgó és repceolaj tartalmú - készítmények, amelyek praktikusan, egyetlen lépésben távolítják el a sminket, miközben ápolják és regenerálják a bőrt. Egyes hidratálószerek, a lipidek és proteinek mellett, nyugtató és gyulladáscsillapító enoxolont, vagy a bőr nedvességtartalmát növelő hialuronsavat is tartalmaznak, hogy így még feszesebbé és hidratáltabbá varázsolják a szem környékén található érzékeny bőrt.

Ápoljuk a száraz ajkakat is!

Az arc és testápolás mellett ne feledkezzünk meg az ajkak speciális ápolásáról sem. Az ajakbalzsamok egyik kiemelkedően aktív összetevője lehet például a sheavaj, amely védi, táplálja és hidratálja a bőrt. Szintén érdemes kipróbálni az avokádóolaj tartalmú készítményeket is, hiszen ezek képesek biológiailag regenerálni és újjáépíti a száraz, kirepedezett bőr szerkezetét, valamint újra egészségesen puhává, és táplálttá varázsolják az ajkakat.