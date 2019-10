Problémás a bőröm. Hogyan kezeljem?

Mit jelent az, hogy problémás bőr?

Problémás bőrnek általában a zsíros, mitesszerekre, pattanásokra vagy aknéra hajlamos bőrtípust nevezzük, amelynek további ismertetőjegyei az olajosan fénylő bőr, illetve a tág pórusok. Bár ezekkel a kisebb-nagyobb bőrhibákkal általában a serdülők (főleg 12-14 éves kor között) küzdenek, felnőttkorban ugyanúgy jellemzőek lehetnek. A baj gyökere általában a túlzott faggyútermelés: amellett, hogy a nagy mennyiségű faggyú nem hagyja lélegezni a bőrt, megakadályozza, hogy az elhalt hámsejtek leváljanak a bőrfelszínről, ami hiperkeratózishoz, a bőr rendellenes megvastagodásához vezet. Mindezek a tényezők kedvező terepet biztosítanak a mitesszerek, pattanások megjelenésének, de azoknak a baktériumoknak a terjedését is elősegítik, amik az aknét okozzák.

Problémás bőr esetén a baj gyökere a túlzott faggyútermelés. Fotó: iStock

Nagy odafigyelést igényel

A problémás bőrtípusnak már a nevében is benne van, hogy nem egyszerű eset, kezelése tehát a megszokottnál nagyobb körültekintést és odafigyelést igényel. Ha egyáltalán nem foglalkozunk vele, vagy nem úgy, ahogy kellene (például nem kifejezetten erre a bőrtípusra kifejlesztett készítményeket használunk), akkor a tünetek folyamatos rosszabbodása mellett maradandó bőrhibák kialakulására is esélyünk lehet. Célszerű egyébként először bőrgyógyász szakorvossal egyeztetni a kezelés részleteiről, így elkerülhetjük azokat a tévedéseket, amikbe laikusként - egyébként teljesen érthető módon - belefutnánk. Ráadásul, ha az orvos úgy dönt, akár gyógyszeres terápia is indokolt lehet.

Arcápolás: reggel és este, három lépésben

Mint ahogy az összes többi bőrtípus esetében, úgy a problémás bőrnél is szükségünk lesz egy jól összerakott arcápolási rutinra. Reggel és este, minden alkalommal három lépésben foglalkozzunk a bőrünkkel! Az első és legfontosabb, illetve sajnos a leggyakrabban kihagyott lépés a tisztítás. Ennek során szabadítjuk meg a bőrünket azoktól a napközben, esetleg éjszaka "összeszedett" szennyeződésektől, amelyek különféle bőrhibák táptalajául szolgálhatnak. Mindenképpen olyan bőrtisztító terméket használjunk, ami nem agresszív, nem húzódik tőle a bőr, és nem változtatja meg se a szaruréteg, se a hidrolipid réteg lipidjeit.

A második lépés a kezelés: ilyenkor célzottan a problémára ható készítményeket viszünk fel az arcunkra, és felkészítjük az ápoló készítmények használatára. Mivel problémás bőrnél a faggyú túlzott mennyisége okozza a legtöbb bajt, azokat a termékeket részesítsük előnyben, amelyek szabályozzák a faggyú kiválasztását és hatékonyan előzik meg a bőrhibák kialakulását.

A harmadik, és egyben utolsó lépés a hidratálás. Sokan azt gondolják, mivel ez a bőrtípus eleve zsíros, csak árthatunk a hidratáló termékek használatával. Ez azonban tévhit: a problémás bőr a nagy mennyiségű faggyú ellenére is lehet vízhiányos, ilyenkor szüksége van a hozzáadott nedvességre. Ellenkező esetben kiszárad, és még több faggyút fog termelni. A korszerű, könnyű hidratáló krémek, folyadékok, zselék a bőr irritálása nélkül képesek korrigálni a vízhiányt, így célszerű ezek közül választanunk.

Arra szintén figyeljünk, hogy a nappali hidratáló krémünk fényvédő is legyen, vagy használjunk külön fényvédőt! A túlzott mennyiségű napfény hatására a szaruréteg megvastagodhat, ez pedig elősegíti a bőrhibák kialakulását, illetve a faggyú és a hámsejtek megragadását a faggyúmirigy tüszőjében.

Bőrradír: igen vagy nem?

Problémás bőr esetén a rendszeres, gyengéd bőrradírozásról, mint kiegészítő kezelésről sem szabad elfelejtkezni, melynek során eltávolítjuk az elhalt hámsejteket, és helyet kaphat az új, friss, puha bőr. Hetente egy, maximum két alkalom azonban bőven elegendő, ellenkező esetben kiszárítjuk a bőrt, és csak fokozzuk a fennálló problémát. Már egyébként léteznek olyan radírozó készítmények, amelyek nemcsak kíméletesen hámlasztanak (ez problémás bőrtípus esetén nagyon lényeges), hanem helyreállítják a bőr textúráját, összehúzzák a pórusokat és ragyogóbbá teszik az arcszínt - miközben meggátolják a bőrhibák kialakulását. Sőt: azok számára, akik a fizikai radírozást nem kedvelik, elérhetőek a gyengéd, otthoni hámlasztó készítmények is.