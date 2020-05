Betegséget is jelezhet, ha száraz az ajkunk

Nem csupán a tavaszi szeles időjárás miatt érezhetjük száraznak, repedezettnek az ajkainkat. Dr. Vincze Ildikó bőrgyógyász-kozmetológus, a Dermatica főorvosa összefoglalta, miről ismerhető fel és hogyan kezelhető az ekcémás cheilitis, avagy ajak dermatitisz.

Rossz szokások és allergia

Teljesen normális, ha időnként az ajkak bőre vagy a szájszél kiszárad és kirepedezik. A téli hideg és a tavaszi szél mellett a nyári erős napsütés is próbára teszi a bőrt ezen az érzékeny területen. Megfelelő hidratálással, ajakápoló készítményekkel azonban megelőzhető, illetve kezelhető a panasz. De az is előfordulhat, hogy a bőrprobléma tartósan megmarad vagy rendszeresen kiújul.

Az ajkak harapdálása vagy a dohányzás felerősítheti a panaszokat. Fotó: 123rf

"Az érzékeny, atópiás bőrű egyéneknél az ajkakon és az ajkak körül is jelentkezhet bőrirritáció. Ilyen esetben a panaszok elhúzódóak, illetve sok esetben jóval látványosabbak is. Nemcsak az ajkak bőre, hanem körülötte az arc is kipirosodik, az ajkak körül - kívül és belül is akár - hámló, kiszáradt, gyulladt, viszkető bőr látható" - magyarázza a szakember.

Hogyan kezelhető?

A fájdalmasan húzódó, száraz bőr okai: az ajkak harapdálása

az ajakápolók, fogászati anyagok vagy fogápolási szerek összetevőjével szembeni érzékenység

bizonyos élelmiszerek fogyasztása

cigarettafüst

pollenek

hormonszintváltozás

stressz

fokozott verejtékezés

gombás vagy bakteriális eredetű fertőzés

Attól függően, hogy mi okozza a bőrtüneteket, a kezelés történhet szteroid tartalmú krémekkel vagy gomba- és baktériumellenes készítményekkel. Nagyon fontos a rendszeres hidratálás is. Nyugodtan kérjük szakember segítségét a megfelelő hipoallergén, illetve illat- és adalékmentes készítmény kiválasztásához.

A problémás összetevő beazonosításában az epicután allergiateszt segíthet. A vizsgálat során a hát bőrére tapaszokat ragasztanak, amelyekre előzőleg felvitték azokat a standardizált allergéneket, amelyekre a szervezet reakcióját vizsgálják. A tapaszok alatt a bőrreakciót megadott időközönként ellenőrzik. Ha bőrpír, viszketőkiütésjelentkezik, akkor az illető biztosan allergiás az adott összetevőre. Ha pedig a továbbiakban ügyel arra a páciens, hogy olyan termékeket használjon, amelyek az adott összetevőt nem tartalmazzák, akkor meg tudja előzni a kellemetlen tünetek kialakulását.