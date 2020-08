Mit kell tudni a fényvédelemről?

Jó, ha tudjuk, hogy a napégésre, a bőrünk foltosodására, valamint hiperpigmentációjára már nem csak kezelési, hanem kiváló megelőzési lehetőségeink is vannak. Olyanok, amelyek az év bármely szakában rendelkezésünkre állnak, és amelyeket nemcsak akkor kell elővennünk, amikor kezdetét veszi a nyári szabadságunk. A pigmentfoltok kialakulása ellen nem is elég pusztán a nyári hónapokban védekezni: folyamatosan tennünk kell azért, hogy megőrizzük bőrünk egészségét, vitalitását, nem utolsó sorban pedig szépségét.

Természetes, hogy nyáron nagyobb hangsúlyt kap a testünk védelme. A túlzott napozás hatására ugyanis a bőr hajlamos a foltosodásra, különösen a sugárzásnak kitett felületeken, mint például a nyak, a hát, a kéz és az arc. A legjobb megoldás, ha a nyár folyamán védekezünk a pigmentfoltok megjelenése ellen, ősszel és télen pedig dermokozmetikumok segítségével igyekszünk halványítani a már kialakult pigmentfoltokat.

A legtöbben úgy gondolják, hogy az arc fényvédelme csak a nyári hónapokra vonatkozik. Fényvédelemre azonban minden hónapban szükség van. Alábbiakban elmondjuk, miért fontos ez, és milyen krémeket érdemes választani.

Ahhoz azonban, hogy a hidegebb hónapokban könnyebb dolgunk legyen, nem árt, ha folyamatosan odafigyelünk a fényvédelemre, továbbá alaposan szemügyre vesszük bőrünk esetleges elváltozásait. A pigment- vagy más néven májfoltok, a szeplők, a pattanásos hegek, valamint a melazma egytől egyig a hiperpigmentáció következményei, melyeket sok egyéb bőrbetegséghez/bőrelváltozáshoz hasonlóan könnyebb megelőzni, mint kezelni.

A fényvédelemre egész évben figyelni kell, nem csak a nyári hónapokban

Kit fenyeget a hiperpigmentáció?

Fontos, hogy nemcsak az öregedés, de a napfény, az UV sugárzás, a nem, a kor, a fototípus, az örökölt hajlam, a hormonok, a nem megfelelő kozmetikumok alkalmazása, de egyes gyógyszerek is fokozhatják a bőr foltosodását, mivel képesek befolyásolni a testben a melanin eloszlását. Ez a sötét festékanyag adja ugyanis a bőr, a haj, a szőrzet, az anyajegyek, valamint a szem szivárványhártyájának barna, vagy fekete színét. A melanin eloszlásának diszfunkciója tehát összefügg a különböző foltok kialakulásával, a mindennapi napsugárzás pedig hajlamos még jobban felerősíteni ezt a jelenséget. Szerencsére a bőr hiperpigmentációja megelőzhető a megfelelő fényvédő krémekkel, amelyek pontosan a melaninszabályozásra lettek kifejlesztve.

Az ok, amiért a pigmentfoltokat gyakran májfoltként is emlegetik az, hogy sok esetben valamilyen, a májat érintő megbetegedés is állhat a hátterükben. Mivel a hormonok is szerepet játszhatnak a kialakulásukban, a fogamzásgátlót szedőknél, valamint a kismamáknál gyakoribbak lehetnek az elváltozások, de léteznek olyan gyógyszerek is, amelyek napfényre érzékenyebbé teszik a bőrt. A kiváltó okok széles skálája miatt a kezelés megkezdése előtt fontos tisztázni, hogy pontosan mi is áll a betegség háttérben. Ilyenkor azt kell feltérképezni, milyen típusú az elváltozás, az érintett személy mely bőrtípusba tartozik, illetve, hogy van-e egyéb betegsége.

Hogyan előzhető meg a pigmenfoltok kialakulása?

Amint a hormonális okokat, a terhességet, a változókort, a fogamzásgátlót, valamint a különböző gyógyszer-mellékhatásokat azonosítottuk, a következő lépés a pigmentfoltok kialakulásának megelőzésében és mérséklésében a napon töltött idő szabályozása, valamint a magas faktorszámú fényvédő krémek használata. Nem lehet elégszer elmondani, hogy a szoláriumot, valamint a napozást, különösen a déli órákban nem csak annak kell kerülnie, aki hajlamos a májfolt képződésre. A reggeli és a délutáni órákban elegendő néhány tíz percet a napon tartózkodni ahhoz, hogy a bőr ne égjen le, illetve, hogy a szervezetnek ne legyen D-vitamin hiánya. Jó megoldás lehet az is, ha inkább félárnyékban, szűrt fényben tartózkodunk.

Fontos kiemelni, hogy nemcsak a tervezett napozáskor kell használni a fényvédőt, hanem akkor is, amikor kimegyünk az utcára. És nemcsak az arcon, hanem a test egyéb részein is. Különösen igaz ez a kismamák esetében, akiknél a terhességi foltok, vagyis a melazma általában azokon a területeken alakulnak ki, amelyek leginkább ki vannak téve a napsugárzásnak. Ilyenek az arccsont, a homlok, az orrnyereg és a felső ajak. Ezeket a részeket tehát mindenképpen védeni kell a naptól.

Miként kezelhetők a már kialakult pigmentfoltok?

A különböző otthoni házi praktikák között megtalálható az uborka és a citrom leve, valamint az író is, amelyek segíthetnek a szeplők és a májfoltok elhalványításában, mivel savasságuknál fogva hámlasztják a bőrt. Ugyanezen az elven működnek, csak éppen sokkal hatékonyabbak a patikákban kapható halványító krémek, valamint a kifejezetten a foltok eltüntetésére kifejlesztett kozmetikumok. Mivel meggátolják a bőrfesték termelésért felelős enzimek termelődését, lelassítják a melanin képződést. Így akadályozzák meg a pigmentfoltok és a hiperpigmentált hegek kialakulását.

Egyes készítmények speciális pigmentfolt elleni összetevőikkel minimalizálják a pigmentáció kockázatát, és halványítják a már meglévő foltokat.

A legtöbbször UVA- és UVB-szűrőt is tartalmaznak, vagyis védelmet nyújtanak az UV-sugárzás, a napégés, valamint a napallergia ellen. Emellett aktiválják a bőr természetes védekezőképességét, így óvják a sejteket a korai bőröregedéstől. A színezett termékek ráadásul kiegyenlítik az arcszínt, ezzel is halványítva az esetleges foltokat.