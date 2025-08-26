Erre a problémára utal a jobb oldali hasi fájdalom – nem szabad félvállról venni a panaszt!

Vakbélgyulladás akkor jelentkezik, ha az ahhoz kapcsolódó féregnyúlvány begyullad. Ennek oka általában az, ha a féregnyúlvány valami miatt elzáródik, például idegentest, székletrög, vagy besűrűsödött nyák miatt. Életveszélyes állapot lehet, ha a nyúlvány szétrobban.

Jelek, amelyek vakbélgyulladásra utalnak

A vakbélgyulladás fájdalmat okoz a has jobb alsó részén. A legtöbb embernél a fájdalom a köldök körül kezdődik, majd továbbterjed, és köhögéskor, vagy séta közben erősebbé válik. A gyulladás súlyosbodásával a vakbélgyulladás fájdalma általában fokozódik, és végül súlyossá válik - írja a Mayo Clinic.

A jobb oldali fájdalom az egyik legjellegzetesebb jele a vakbélgyulladásnak. Fotó: Getty Images

Ezen kívül olyan panaszokat okozhat, mint az

émelygés és hányás,

étvágytalanság,

kezdetben alacsony, majd egyre magasabb láz,

székrekedés vagy hasmenés,

puffadás.

Fontos, hogy a fenti tünetekkel mindenképpen forduljunk orvoshoz, mivel többféle probléma is állhat mögöttük! Ilyen lehet például a méhen kívüli terhesség, a Crohn-betegség, az endometriózis, a vesekő, az irritábilisbél-szindróma (IBS), a petefészekciszta, a bélelzáródás többek között - írja a Cleveland Clinic.

Kiket érint a vakbélgyulladás?

Bár bárkinél kialakulhat vakbélgyulladás, leggyakrabban 10 és 30 év közötti embereknél fordul elő. Férfiaknál nagyobb eséllyel alakul ki, mint nőknél.

A vakbélgyulladás kezelése általában antibiotikumokkal történik, mivel ha nem is fertőzés okozta a problémát, könnyen ahhoz vezethet. Ha korán felismerik a bajt, előfordulhat, hogy az orvos először megvárja, hat-e az antibiotikum, és ennek függvényében kerül sor a műtétre. De a legtöbb esetben a vakbél sebészi eltávolítására kerül sor, ha a betegnek nincs olyan egyéb betegsége, ami kockázatossá teszi ezt a megoldást. Az időben felismert vakbélgyulladásból rendszerint tökéletesen fel lehet épülni.