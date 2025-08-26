Erre a problémára utal a jobb oldali hasi fájdalom – nem szabad félvállról venni a panaszt!

Vakbélgyulladás akkor jelentkezik, ha az ahhoz kapcsolódó féregnyúlvány begyullad. Ennek oka általában az, ha a féregnyúlvány valami miatt elzáródik, például idegentest, székletrög, vagy besűrűsödött nyák miatt. Életveszélyes állapot lehet, ha a nyúlvány szétrobban.
Jelek, amelyek vakbélgyulladásra utalnak
A vakbélgyulladás fájdalmat okoz a has jobb alsó részén. A legtöbb embernél a fájdalom a köldök körül kezdődik, majd továbbterjed, és köhögéskor, vagy séta közben erősebbé válik. A gyulladás súlyosbodásával a vakbélgyulladás fájdalma általában fokozódik, és végül súlyossá válik - írja a Mayo Clinic.
Ezen kívül olyan panaszokat okozhat, mint az
- émelygés és hányás,
- étvágytalanság,
- kezdetben alacsony, majd egyre magasabb láz,
- székrekedés vagy hasmenés,
- puffadás.
Fontos, hogy a fenti tünetekkel mindenképpen forduljunk orvoshoz, mivel többféle probléma is állhat mögöttük! Ilyen lehet például a méhen kívüli terhesség, a Crohn-betegség, az endometriózis, a vesekő, az irritábilisbél-szindróma (IBS), a petefészekciszta, a bélelzáródás többek között - írja a Cleveland Clinic.
Kiket érint a vakbélgyulladás?
Bár bárkinél kialakulhat vakbélgyulladás, leggyakrabban 10 és 30 év közötti embereknél fordul elő. Férfiaknál nagyobb eséllyel alakul ki, mint nőknél.
A vakbélgyulladás kezelése általában antibiotikumokkal történik, mivel ha nem is fertőzés okozta a problémát, könnyen ahhoz vezethet. Ha korán felismerik a bajt, előfordulhat, hogy az orvos először megvárja, hat-e az antibiotikum, és ennek függvényében kerül sor a műtétre. De a legtöbb esetben a vakbél sebészi eltávolítására kerül sor, ha a betegnek nincs olyan egyéb betegsége, ami kockázatossá teszi ezt a megoldást. Az időben felismert vakbélgyulladásból rendszerint tökéletesen fel lehet épülni.