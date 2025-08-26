Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Erre a problémára utal a jobb oldali hasi fájdalom – nem szabad félvállról venni a panaszt!

Polgári Lilla
Szerző Polgári Lilla

A vakbélgyulladás tünetei nagyon hasonlítanak más egészségi problémák panaszaihoz, ezért nagyon fontos, hogy minél előbb orvoshoz forduljunk velük.

Vakbélgyulladás akkor jelentkezik, ha az ahhoz kapcsolódó féregnyúlvány begyullad. Ennek oka általában az, ha a féregnyúlvány valami miatt elzáródik, például idegentest, székletrög, vagy besűrűsödött nyák miatt. Életveszélyes állapot lehet, ha a nyúlvány szétrobban.

Jelek, amelyek vakbélgyulladásra utalnak

A vakbélgyulladás fájdalmat okoz a has jobb alsó részén. A legtöbb embernél a fájdalom a köldök körül kezdődik, majd továbbterjed, és köhögéskor, vagy séta közben erősebbé válik. A gyulladás súlyosbodásával a vakbélgyulladás fájdalma általában fokozódik, és végül súlyossá válik - írja a Mayo Clinic.

Egy nő a fájó hasa jobb oldalát fogja.
A jobb oldali fájdalom az egyik legjellegzetesebb jele a vakbélgyulladásnak. Fotó: Getty Images

Ezen kívül olyan panaszokat okozhat, mint az

  • émelygés és hányás, 
  • étvágytalanság, 
  • kezdetben alacsony, majd egyre magasabb láz, 
  • székrekedés vagy hasmenés, 
  • puffadás.

Fontos, hogy a fenti tünetekkel mindenképpen forduljunk orvoshoz, mivel többféle probléma is állhat mögöttük! Ilyen lehet például a méhen kívüli terhesség, a Crohn-betegség, az endometriózis, a vesekő, az irritábilisbél-szindróma (IBS), a petefészekciszta, a bélelzáródás többek között - írja a Cleveland Clinic.

Kiket érint a vakbélgyulladás?

Bár bárkinél kialakulhat vakbélgyulladás, leggyakrabban 10 és 30 év közötti embereknél fordul elő. Férfiaknál nagyobb eséllyel alakul ki, mint nőknél.

A vakbélgyulladás kezelése általában antibiotikumokkal történik, mivel ha nem is fertőzés okozta a problémát, könnyen ahhoz vezethet. Ha korán felismerik a bajt, előfordulhat, hogy az orvos először megvárja, hat-e az antibiotikum, és ennek függvényében kerül sor a műtétre. De a legtöbb esetben a vakbél sebészi eltávolítására kerül sor, ha a betegnek nincs olyan egyéb betegsége, ami kockázatossá teszi ezt a megoldást. Az időben felismert vakbélgyulladásból rendszerint tökéletesen fel lehet épülni.

