Tévhit, hogy napi 3 liter vizet kell inni

Sokan úgy gondolják, jól tudnak dolgokat az egészségmegőrzésről, a betegségek elkerüléséről vagy gyógyításáról, ám gyakran tévednek, akár még a szakértőnek tűnő ismerőseink is. A tévedés pedig inkább árthat - főleg az orrvérzés "kezelésénél".

A toalett felkeresése után nem elég a kezünket megmosni, fertőtleníteni is kell

A kórokozókkal legszennyezettebb hely a vécéülőke

Az embernek naponta legalább három liter vizet meg kell innia

Orrvérzésnél segít, ha gyorsan hátrahajtjuk a fejünket

A tesztoszteron agresszivitásra ösztökéli a férfiakat

Normál szappannal kezet mosni - ez tökéletesen elég. Aki ugyanis fertőtlenít, nemcsak a veszélyes kórokozókat pusztítja el, hanem a hasznos baktériumokat is, amelyek segítik a bőrünket a védekezésben. Ráadásul a fertőtlenítőszerek még ki is szárítják a bőrünket - írja a német Die Zeit online kiadása.Természetesen a vécé nem tiszta hely, és semmiképpen sem szabad lebecsülni a kórokozók szempontjából. Ám egy átlagos, "normális" vécéülőkén, amelynek megfelelő a mérete, kerülete és alakja, ott kevesebb a kórokozó, mint egy konyhai mosogatóban vagy a számítógép billentyűzetén. Egy vécéülőkéhez képest ezeken a helyeken akár négyszázszoros is lehet a mikrobák előfordulása A víz a legfontosabb az italaink és ételeink közül: végül is az ember előbb hal szomjan, mint éhen. Ám túlzott ivásra sincs szükség. A testünk tudja, hogy mennyi folyadékra van szüksége. Azonnal jelez, ha szüksége van még rá: szomjasnak érezzük magunkat. Többre tehát nincs szükség. Kivételt képeznek az idős emberek, akiknél ez az érzés nem működik tökéletesen. Őket időnként rá kell venni, hogy megfelelő mennyiségű vizet igyanak.Az orrvérzés eleve kellemetlen dolog, hát még ha rossz tanácsokat kapunk a családban! Ilyen rossz tanács a fej hátrahajtása, amikor vérezni kezd az orrunk. Ahelyett ugyanis, hogy hagynánk, hogy a vér kifolyjon - és ezért előrehajolnánk -, éppen az ellenkezőjét tesszük. Pedig így elkerülhetnénk a vér lenyelését, ami hányingert is okozhat ráadásul. Hátradőlés helyett inkább nyomjuk össze időnként erősen az orrcimpánkat és így próbáljuk elállítani a vérzést.Ez a klisé annyira bevésődött egyesek tudatába, hogy az angolban még létezik a tesztoszteron-mérgezés kifejezés (testosterone poisoning) is. Ez az agresszív-aszociális férfiak viselkedését jellemzi, akiket "tipikusan a tesztoszteron hajt". Ám a tudomány még nem tud túl sokat arról, hogy ez a nemi hormon miként befolyásolja a viselkedést. Ami biztos: a tesztoszteron a férfiak vérében tízszeres koncentrációban fordul elő, mint a nőkében. Ugyanakkor a legújabb kutatások szerint a tesztoszteron a férfiakat "egyenesebbé", tisztességesebbé teszi, kevésbé hajlamosítja őket hazugságra - vagyis a klisének éppen az ellenkezőjéről is tanúskodhatnak bizonyos vizsgálatok.