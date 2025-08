Kiderült, mi okozta Ozzy Osbourne halálát – több betegséggel is küzdött a rocklegenda

Július 22-én, 76 éves korában hunyt el Ozzy Osbourne, a Black Sabbath legendás énekese. Azt lehetett tudni, hogy Osbourne évek óta számos egészségi problémával küzdött, de a család nem közölte, pontosan mi okozta a halálát.

A The New York Times által megtekintett halotti anyakönyvi kivonat szerint szívroham miatt hunyt el az énekes, és a Parkinson-kóron túl koszorúér-betegsége is volt - írja a Deadline.

Ozzy Osbourne 2022-ben. Fotó: Getty Images

Az MTI szerint a legenda 2020-ban beszélt először arról, hogy a Parkinson-kór egyik enyhébb típusában szenved, emiatt egy esést követően műtétet kellett végrehajtani a nyakán. Svájci kezelései miatt észak-amerikai turnéját is kénytelen volt lemondani. 2022-ben jelent meg 13. szólóalbuma Patient Number 9 címmel. 2023 elején európai turnéra indult volna, de súlyos gerincproblémái miatt lemondta.

Halála előtt két héttel tartott búcsúkoncertet Birminghamben, és a koncertjegyek 16 perc alatt elkeltek.