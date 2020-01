Mit tegyünk, ha hasfájással ébredünk?

A hasfájás elég kellemetlen dolog, és nyilvánvalóan egyik napszakban sem jön jókor, de a reggeli órákban, ébredéskor különösen nem. A legtöbben ugyanis munkába igyekeznének, illetve a családot is szeretnék útjára indítani. Az erősfájdalomviszont megakadályozhatja ezt - ha erre ébredünk, az szinte bénítóan hathat ránk.

A hasfájás talán reggel a legkellemetlenebb. Fotó: iStock

Mit lehet ilyenkor tenni?

A gyomorrontás tüneteiről és kezelési lehetőségeiről korábbi cikkünkben olvashat!

Sokan várnak, pihennek még néhány percet, hátha a fájdalom alábbhagy, de ez nem mindig segít. Az alhasi fájdalom irritábbilis bélszindrómára (IBS) is utalhat, de a legtöbb esetben csak arról van szó, hogy az emésztőrendszerünk próbál ismét beindulni az éjszakai pihenést követően. Ilyen esetben egy fürdőszobai látogatás után enyhülhetnek a panaszok. Ha a helyzet mégsem javul és a hasunk továbbra is fáj, gondoljuk át, mit ettünk előző nap. Esetleg este vacsorázni voltunk a családdal, barátokkal? Kérdezzük meg a többieket, ők hogy vannak - ha más is tapasztal hasonló tüneteket, akkor romlott ételre, illetve gyomorrontásra érdemes gyanakodni.

Reggeli és mozgás

Fontos, hogy a reggeli étkezést ne hagyjuk ki a hasfájás miatt. Előfordulhat ugyanis, hogy jobban fogjuk érezni magunkat, miután ettünk pár falatot. Ám érdemes ilyenkor gyomorkímélő ételeket választani, például egy szelet pirítóst vagy egy kis tálkányi zabkását. És ha már a konyhában vagyunk, jó, ha tudjuk, hogy itt is találhatunk néhány olyan "csodaszert", amelyek enyhíthetik a hasfájást. Ilyen például a borsmentatea, a gyömbér és a kurkuma.

Enyhe fájdalom esetén segíthet egy kis mozgás is, illetve az, ha melegítőpárnát vagy meleg vizes palackot helyezünk a sajgó területre. Ha pedig reflux okozza a hasfájást, akkor érdemes lemondani a reggeli kávéról, attól ugyanis rosszabbodhatnak a tünetek.

Mikor menjünk orvoshoz?

Ha a fájdalom hirtelen jött és vírusfertőzésre gyanakszunk, akkor érdemes beteget jelenteni munkahelyünkön. Nem múló, illetve erősödő fájdalom, véres hasmenés, hányás vagyszédülésesetén pedig mindenképp érdemes felhívni a háziorvosunkat. Így közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy valójában mi lehet a gond, és azzal kapcsolatban is okosabb döntést hozhatunk, hogy őt kell-e felkeresnünk, vagy jobb, ha egyből a sürgősségire megyünk.

Forrás: thehealthy.com