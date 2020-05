Mi miről árulkodik arcunkon?

Szemek

A véráram magas koleszterintartalma mutatkozhat az íriszben látható fehér gyűrűk sorozataként. A magas koleszterinszint másik jele a szemfehérjében lévő apró zsírlerakódás, más néven pinguecula, amely a szemhéjon vagy a szem körülötti területen is megjelenhet. Ez kifejezetten erős veszélyjelző, mivel azt mutatja, hogy esélyesebben rakódik le bennünk zsír, mint másokban, esélyesebben rakódik le a véredényekben és így nagyobb az esély a szívrohamra vagy a stroke-ra.Ez a Bell-féle parézis indikátora lehet, ilyenkor az arckifejezésért felelős ideg bénul részlegesen. Ezt egy gyulladás okozhatja és vezethet stroke-hoz is, bár olyankor más szimptómákat is észlelnünk kel: elmosódó beszédet vagy féloldali gyengeséget.A szájban észlelhető vékonyabb, rövidebb fogak a reflux eredményei: a gyomorból származó sav akár fogainkat is képes feloldani.Előfordulhat, hogy a nyelv felületén található szemölcsök környékén a baktériumok felhalmozódnak, a nyelv ennek hatására elfeketül, szőrösödik - ez lehet a rossz szájhigiéniának, a dohányzásnak vagy antiobiotikumoknak köszönhető.A sárgás bőrt és sárgás szemeket egyes gyógyszerek is okozhatják egyfajta mellékhatásként - ezen gyógyszereket cukorbetegség vagy magas vérnyomás esetén szedhetjük. De jelezhet mindez jelentős májproblémát is.A bőrön barna vagy szürkésbarnás foltokként is megjelenő melazma (májfolt) tízszer gyakoribb nőkben, mint a férfiak esetében. Ezen foltokat az ösztrogén okozza, így a melazma terhesség vagy fogamzásgátlók szedésekor tapasztalható, esetleg ultraibolya sugarak okozta sérülés is okozhatja.