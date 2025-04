Fájdalmas a légzés? Mindenképpen fordulj orvoshoz!

A mellkasi fájdalom mindig rosszat jelent, ezért minél előbb orvoshoz kell fordulni, ha ezt tapasztaljuk. Több oka is lehet, ezek egyike a mellhártyagyulladás.

A mellhártyának két lemeze van, az egyik a tüdőt borítja, a másik a mellkas belső felét. A köztük levő filmszerű folyadékréteg biztosítja azt, hogy a két lemez légvételkor el tudjon egymáson mozdulni. Mellhártyagyulladásról akkor beszélünk, amikor ez a folyadék megszaporodik, esetleg gennyessé is válhat. Sőt, mennyiségétől függően akár össze is nyomhatja a tüdőt. A betegségnek két formája van: a száraz és nedves mellhártyagyulladás. Ezekről itt írtunk bővebben.

A mellhártyagyulladás fő tünete az éles, szúró fájdalom, amelyet a mellkas egy bizonyos pontján érzünk. Egy-egy mélyebb lélegzetnél vagy köhögésnél pedig rosszabb lehet, illetve akár ki is terjedhet a vállakra vagy a hátra. Ezért a beteg általában elkezd jobban odafigyelni arra, hogyan lélegzik, hogy elkerülje a fájó érzést. Ezen kívül érezhet még légszomjat, kimerültséget, vagy be is lázasodhat - foglalja össze a legjellemzőbb tüneteket a Cleveland Clinic.

A mellkasi fájdalom okát mindenképpen vizsgáltassuk ki! Fotó: Getty Images

Hogyan kezelhető a mellhártyagyulladás?

Mindenképpen keressünk fel egy orvost, ha a fenti panaszokat tapasztaljuk! Mivel több oka is lehet a mellkasi fájdalomnak, valószínűleg több vizsgálatot is kérni fog, a többi között vérképet, EKG-t, illetve képalkotó vizsgálatokat is. A mellhártyagyulladás diagnózisát röntgennel lehet biztosan megállapítani.

A legtöbb embernél általában vírusos vagy bakteriális fertőzés okozza a mellhártyagyulladást, ezért gyógyszereket (antibiotikumot és gyulladáscsökkentőt) írnak fel a betegnek. Viszont ezeket csak akkor szedheti az otthonában, ha a betegség nagyon enyhe formáját állapítják meg nála. Vastagabb folyadékgyülem esetén intravénásan adagolják a gyógyszert, illetve a mellhártya csapolására is szükség lehet. Ez lehet egyszeri alkalom is, de van, hogy a csövet bent hagyják, hogy többször is le tudják szívni a folyadékot.

Nem mindegy, mi okozza

A mellhártyagyulladás gyógyulási esélyei attól függnek, hogy mi okozza a betegséget. Ha fertőzés áll mögötte, akkor annak elmúltával a mellhártyagyulladásból is kigyógyulunk. Ha valamilyen más probléma, például autoimmun (lupus, reumatoid arthritis) vagy tüdőt érintő betegség (tüdőrák, tuberkulózis, azbesztózis, mezotelióma), akkor annak a kezelése hozhat eredményt. Ilyen esetekben viszont akár ki is újulhat később a mellhártyagyulladás.