Magnéziumhiány: ezek a tünetek jelezhetik – még a vérnyomásra is kihatással lehet

A sok napsütés mellett erőteljessé válhat a gomolyfelhő-képződés, sőt északnyugaton akár zárt is lehet a felhőtakaró. Záporok, zivatarok előfordulhatnak - legkisebb eséllyel az ország déli tájain -, heves zivatarok kialakulására is van esély. A délnyugati, nyugati szél megélénkül, az Alföldön megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Délutánra általában 28 és 33 fok közé melegszik fel a levegő, ugyanakkor az északnyugati megyékben ennél hűvösebb idő valószínű. Késő estére 16 és 24 fok közé hűl le a levegő. Változékony időnk lesz: kánikula és jégeső is várható ma.